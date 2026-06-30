EN VIVO: Selecciones clasificadas a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 30 de junio

Siguen los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ durante este martes 30 de junio y la Selección Mexicana vuelve a ver actividad en el Estadio Ciudad de México.
Para este día, la agenda deportiva tiene tres partidos que valen la pena de ver:
- Costa de Marfil vs Noruega a las 11:00 horas (tiempo del centro del país)
- Francia vs Suecia a las 15:00 horas
- México vs Ecuador a las 19:00 horas
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Minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 30 de junio
Equipos eliminados del Mundial 2026 hoy 30 de junio
A dos días de que comenzaron los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, estos son los equipos que han dicho adiós en la segunda fase del torneo:
- Sudáfrica
- Japón
- Alemania
- Países Bajos
¿Dónde y a qué hora ver el México vs Ecuador?
La Selección Mexicana jugará este martes 30 de junio a las 19:00 horas, lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca Deportes:
- Azteca 7
- Azteca Deportes Network
- aztecadeportes.com
- App Azteca Deportes
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