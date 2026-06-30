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EN VIVO: Selecciones clasificadas a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 30 de junio

Ya hay cuatro selecciones clasificadas a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; hoy la Selección Mexicana se enfrenta a Ecuador

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Siguen los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ durante este martes 30 de junio y la Selección Mexicana vuelve a ver actividad en el Estadio Ciudad de México.

Para este día, la agenda deportiva tiene tres partidos que valen la pena de ver:

  • Costa de Marfil vs Noruega a las 11:00 horas (tiempo del centro del país)
  • Francia vs Suecia a las 15:00 horas
  • México vs Ecuador a las 19:00 horas

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Minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 30 de junio

Equipos eliminados del Mundial 2026 hoy 30 de junio

A dos días de que comenzaron los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, estos son los equipos que han dicho adiós en la segunda fase del torneo:

  • Sudáfrica
  • Japón
  • Alemania
  • Países Bajos

¿Dónde y a qué hora ver el México vs Ecuador?

La Selección Mexicana jugará este martes 30 de junio a las 19:00 horas, lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca Deportes:

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