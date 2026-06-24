Selección Mexicana hace historia en el Mundial 2026 más allá de Guillermo Ochoa

La Selección Mexicana de Javier Aguirre hizo historia dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pues más allá de que lograran acceder a los dieciseisavos de final como primero del Grupo A, el conjunto Azteca logró igualar marcas que solo habían logrado Países Bajos, Brasil, Italia, Argentina y Uruguay y mucho más.

Por otro lado, es importante destacar que en el partido República Checa vs México el guardameta Guillermo Ochoa también logró ingresar a los libros de historia del deporte nacional, esto al disputar su cuarto Mundial en las seis convocatorias que ha tenido en este mismo certamen.

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¿Qué récords rompió la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El récord más importante que logró romper la Selección Mexicana en el Mundial 2026, es que por primera vez en la historia del futbol de nuestro país, el combinado Azteca pudo terminar una fase de grupos con paso perfecto, es decir, que logró ganar 9 de 9 puntos posibles.

En ese mismo sentido, el conjunto dirigido por Javier Aguirre también logró acceder a un grupo de máxima élite en el futbol internacional, pues se convirtieron en la sexta selección en conseguir el paso perfecto sin recibir un solo gol en los tres partidos, hechos que solo habían logrado Países Bajos en 1974, Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018.

Guillermo Ochoa debuta en el Mundial 2026 con México

Como bien se mencionó anteriormente, el portero Guillermo Ochoa también ingresó a los libros de historia de nuestro futbol al disputar minutos de forma oficial en su sexta convocatoria en copas del Mundo, algo que solo pueden presumir jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial?

El próximo partido de la Selección Mexicana será en el correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el cual se disputará el próximo martes 30 de junio con rival aún por definir para la escuadra Azteca.

Será hasta el próximo 27 de junio que se defina por completo al siguiente rival del Tricolor en el certamen.

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