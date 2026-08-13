Conciertos en CDMX hoy 14 de agosto: Arcángel, Cristian Castro y más artistas

Si todavía estás viendo qué hacer este viernes, hay buenas noticias: la cartelera de conciertos en CDMX para hoy 14 de agosto viene bastante variada.

Hay reguetón para quienes quieren cantar y bailar hasta quedarse sin pila, pop para sacar el repertorio de despecho, rock para una noche más tranqui e indie para quienes disfrutan descubrir o reencontrarse con bandas.

Así que aquí va la agenda con los conciertos de hoy 14 de agosto, sus horarios y los recintos donde se realizarán.

Conciertos en CDMX hoy 14 de agosto (FG Trade Latin/Getty Images)

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¿Qué conciertos hay hoy 14 de agosto en CDMX?

Arcángel en el Palacio de los Deportes

Empezamos fuerte con Arcángel; llegará este viernes al Palacio de los Deportes con su La 8va Maravilla World Tour.

El concierto está programado para las 20:00 horas y corresponde a la segunda fecha del cantante en la Ciudad de México.

Así que, si el plan era cerrar la semana con reguetón, ya tienes dónde y probablemente también tengas que ir calentando la garganta, porque el setlist viene de esos que uno se sabe, aunque diga que “solo va a escuchar”.

Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Si el mood de hoy es más romántico, Cristian Castro también tiene concierto este 14 de agosto en el Auditorio Nacional.

El cantante forma parte de la cartelera de agosto del recinto con su gira Desde el Corazón Tour 2026; el show está programado para las 20:30 horas.

Una buena opción si quieres cantar a todo pulmón esas canciones que, por alguna razón, siguen intactas en la memoria.

Beach Weather llega al Lunario

Para quienes prefieren algo más indie y alternativo, este viernes también toca Beach Weather.

La banda se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional a las 20:30 horas; el propio recinto identifica el espectáculo dentro del género alternativo y reporta entradas desde 850 pesos.

Paty Cantú tiene concierto en La Maraka

Paty Cantú se presentará este viernes en La Maraka, en la alcaldía Benito Juárez, como parte de su residencia; el concierto comenzará a las 21:30 horas.

Y aquí probablemente pase algo inevitable: empiezas escuchando tranquilamente y terminas cantando Afortunadamente no eres tú como si estuvieras cerrando un festival.

Bohemia 92 lleva el rock a El Cantoral

Bohemia 92 Rock, integrado por Sal Moreno, Pascual Reyes y José Manuel Aguilera, se presentará este viernes en El Cantoral.

La cita es a las 21:00 horas y el propio recinto confirma la presentación para este 14 de agosto.

Recuerda revisar las boleteras oficiales de los eventos para saber con precisión si aún puedes conseguir entradas para los conciertos antes mencionados.

¿Hay conciertos gratis hoy 14 de agosto?

Sí, y esta parte le puede interesar especialmente a quienes quieren salir sin hacer sufrir a la cartera.

En Cuautitlán, Estado de México, continúa Festejando Cuautitlán 2026, una celebración con varios días de música en vivo y entrada libre.

Este viernes 14 de agosto la jornada estará dedicada al rap, con presentaciones de Alemán, Adán Cruz y Muelas de Gallo en la parte trasera del Estadio Municipal Los Pinos.

Así que, si quieres escuchar música en vivo, echarte un buen rato y conservar intactos unos cuantos pesos, esta opción tampoco suena nada mal.

¿Cuál concierto elegir este viernes?

La verdad, hay de dónde escoger: Arcángel para el perreo, Cristian Castro para el romance, Beach Weather para el mood alternativo, Paty Cantú para cantar pop y Bohemia 92 para una noche de rock.

Y si la cartera ya pidió vacaciones, Cuautitlán tiene una opción gratuita con rap mexicano.

Ahora sí, el problema ya no es encontrar plan. El problema es decidir cuál.

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