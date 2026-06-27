Mundial 2026: fecha oficial en la que inician los 16vos de final y los choques directos

Este sábado 27 de junio se termina de manera oficial la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con los últimos partidos de las secciones J, K y L, las cuales aún podrían tener movimientos en relación a los líderes y los combinados que avanzan a la siguiente entre los mejores terceros lugares.

Será después de los partidos Argelia vs Austria y el Jordania vs Argentina que inician en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que quedarán completamente definidas las llaves de la próxima ronda del torneo de la FIFA.

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¿Cuándo inician los 16vos de final del Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del Mundial 2026, el primer partido de dieciseisavos de final que se disputará en esta edición será el Sudáfrica vs Canadá, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 28 de junio en punto de las 13:00 horas tiempo del centro del país.

Para el lunes 29 de junio se tienen programados hasta tres compromisos de esta fase del torneo, esto con los choques definitivos con el Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos, cotejo que se vivirá en el Estadio Monterrey.

El resto de las fechas en las que se jugarán los dieciseisavos de final son:

Costa de Marfil vs Noruega el martes 30 de junio a las 11:00 de la mañana

el martes 30 de junio a las 11:00 de la mañana Francia vs Suecia el martes 30 de junio a las 15:00 horas

el martes 30 de junio a las 15:00 horas México vs rival aún por definir el martes 30 de junio a las 19:00 horas

el martes 30 de junio a las 19:00 horas EUA vs Bosnia-Herzegovina el miércoles 1 de julio a las 18:00 horas

el miércoles 1 de julio a las 18:00 horas Primero del Grupo L vs tercero del Grupo E/H/I/J/K el miércoles 1 de julio

el miércoles 1 de julio Bélgica vs tercero del Grupo A/E/H/I/J el miércoles 1 de julio

el miércoles 1 de julio Segundo del Grupo K vs segundo del Grupo L el jueves 2 de julio

el jueves 2 de julio España vs segundo del Grupo J el jueves 2 de julio

el jueves 2 de julio Suiza vs tercero del Grupo E/F/G/I/J el jueves 2 de julio

el jueves 2 de julio Argentina vs Cabo Verde el viernes 3 de julio

el viernes 3 de julio Primero del Grupo K vs tercero del Grupo D/E/I/J/L el viernes 3 de julio

el viernes 3 de julio Australia vs Egipto el viernes 3 de julio

¿Cuándo se define al rival de México en 16vos de final?

Vale la pena mencionar que el rival de la Selección Mexicana en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, quedará completamente definido al finalizar el partido Colombia vs Portugal que se disputa este mismo sábado 27 de junio.

Los rivales que le podrían tocar a los dirigidos por Javier Aguirre son Ecuador y Escocia, los cuales accedieron a la siguiente ronda gracias a que fueron uno de los mejores terceros lugares del certamen que se disputa en México, EUA y Canadá.

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