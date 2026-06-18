Por el Récord Guinness: Jalisco quiere hacer historia con el guacamole más grande del mundo y tú puedes ser testigo

Jalisco quiere hacer historia con uno de los sabores más representativos de México: el guacamole. Este jueves 18 de junio, el Estadio Panamericano de Charros recibirá a familias y visitantes para presenciar un intento de Récord Guinness.

Aunque habrá actividades desde temprano, el momento más esperado será el pesaje oficial, donde se sabrá si Jalisco logra superar la marca vigente de Michoacán.

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¿Cuándo será el intento de Récord Guinness en Jalisco?

El ingreso al Estadio Panamericano de Charros de Jalisco comenzó a las 8:00 de la mañana y el evento arranca una hora después, a las 9:00. La sede se ubica en avenida Santa Margarita, en Zapopan, y el acceso será gratuito para el público en general.

La página oficial del evento señala que el protocolo del intento de récord se realizará durante la mañana y el pesaje está previsto alrededor de la 1:15 de la tarde. Después de esa revisión, los organizadores contemplan repartir el guacamole entre los asistentes.

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🎟️ Entrada gratuita#JaliscoHaceHistoria pic.twitter.com/4XZMlRc8n9 — Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (@SEDESJALISCO) June 18, 2026

¿Cuánto guacamole buscan preparar?

De acuerdo con sitios oficiales, Jalisco intentará preparar más de 6 mil 800 kilos de guacamole. Con esa cantidad buscará superar la marca vigente de Tancítaro, Michoacán, reconocida por Guinness World Records.

Para lograrlo, participarán productores, estudiantes de gastronomía, voluntarios y personal especializado, que deberán seguir los lineamientos de Guinness

¿Qué actividades habrá en el estadio?

Además del intento de récord, el evento tendrá una jornada familiar con actividades abiertas al público desde temprano. La intención es que niñas, niños, familias y visitantes disfruten de las actividades gracias al día de asueto que la Secretaría de Educación Pública de Jalisco anunció debido al partido entre México y Corea del Sur en el marco de la Copa del Mundo 2026.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

granja infantil

exhibiciones gastronómicas

actividades culturales y musicales

muestra de productos emblemáticos de Jalisco

espacios para conocer alimentos y artesanías locales

También habrá productos representativos como Cajeta de Sayula, Chile Yahualica, derivados de la miel, queso Cotija y distintas expresiones artesanales relacionadas con la riqueza agroalimentaria del estado.

¿Cómo llegar al Estadio Panamericano?

El sitio oficial del evento señala que la Secretaría de Transporte de Jalisco y SITEUR ofrecen opciones para facilitar la llegada de los asistentes al Estadio Panamericano de Charros bajo el costo regular de los transportes correspondientes. Entre las alternativas aparece:

El Tren Ligero, con conexión desde la Línea 1, en la estación Auditorio

La Línea 3, en Arcos de Zapopan

Además, se mencionan rutas de transporte público que acercan a la zona del estadio, entre ellas C72, C43, C33, C53, C95, C89, T16B-C01, T16B-C05, T16A-C01, C82-1, C82-2, T16B, C88, C73 y C136.

La recomendación oficial es consultar con la Secretaría de Transporte de Jalisco el origen de cada ruta antes de salir. Debido a la cantidad de asistentes esperados, también se tendrá un operativo de seguridad con apoyo de Protección Civil, paramédicos y policías viales en las inmediaciones de la sede.

¿Qué pasará después del pesaje?

Después del pesaje, los organizadores deberán esperar la validación correspondiente para confirmar si la preparación alcanza o supera la marca vigente. Hasta que ese proceso concluya, se podrá saber si Jalisco logró un nuevo Récord Guinness.

Para quienes asistan, la recomendación será mantenerse atentos a las indicaciones del personal del evento, sobre todo después del pesaje. Al tratarse de una actividad masiva, el orden en los accesos, pasillos y zonas habilitadas será clave para que la jornada avance sin contratiempos.

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