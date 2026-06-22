Ricardo Arjona agota CDMX y suma segunda fecha en el Estadio Banorte: cuándo es y cuánto cuestan los boletos

La demanda por ver a Ricardo Arjona en Ciudad de México obligó a sumar una segunda fecha. Tras agotar los boletos para su concierto el 20 de diciembre de 2026 en el Estadio Banorte (el renovado Estadio Azteca), el músico guatemalteco sumó un nuevo show, previsto para el 19 de diciembre.

Ambas fechas forman parte de su gira Lo que el Seco no dijo, con la que el artista ya ha recorrido varios países. Las entradas para el evento del 19 de diciembre ya están a la venta.

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¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Ricardo Arjona el 19 de diciembre en el Estadio Banorte?

De acuerdo con Funticket, la plataforma donde se pueden adquirir los boletos, los precios para la segunda fecha de Ricardo Arjona en CDMX van desde $1,010 hasta $8,190 pesos, con opción de pago a 3 meses sin intereses. El desglose completo es el siguiente:

Diamante: $8,190

$8,190 Platino: $5,670

$5,670 VIP: $5,040

$5,040 Terraza Inter.MX / Chairman’s Club / Super Seats / Locker Club / Tunnel Club / Corner Club: $4,790

$4,790 Oro: $4,410

$4,410 Lateral 100: $4,280

$4,280 Palco Club / Platea 200: $4,160

$4,160 Plata: $3,780

$3,780 Lateral 300: $3,650

$3,650 Bronce: $3,150

$3,150 Norte 100: $2,650

$2,650 Alto Lateral 442 al 452: $2,390

$2,390 Alto Lateral 503 al 513 / 542 al 550: $1,890

$1,890 Cabecera 300 / Preferente 300 / RS/RN: $1,760

$1,760 PCD: $1,580

$1,580 Alto Norte 453 al 468 / General de Pie: $1,510

$1,510 Alto Lateral 602 al 612 / 642 al 644 / 646 al 650: $1,260

$1,260 Alto Norte 501 al 502 / 554 al 568: $1,130

$1,130 Alto Norte 656 al 660 / 664 al 670 / 601: $1,010

Los precios incluyen cargos por servicio y están sujetos a disponibilidad.

¿En qué otras ciudades de México se presentará Ricardo Arjona?

Además de las dos fechas en CDMX, en 2026 Ricardo Arjona se presentará en otras ciudades del país con su gira Lo que el Seco no dijo:

7 de noviembre: Mérida

10 de noviembre: Tuxtla

12 de noviembre: Oaxaca

14 de noviembre: Puebla

16 de noviembre: Guadalajara

19 de noviembre: Toluca

21 de noviembre: Torreón

23 de noviembre: Chihuahua

26 de noviembre: Tijuana

29 de noviembre: Hermosillo

2 de diciembre: Saltillo

5 de diciembre: Monterrey

7 de diciembre: San Luis Potosí

9 de diciembre: Aguascalientes

11 de diciembre: León

13 de diciembre: Veracruz

15 de diciembre: Querétaro

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