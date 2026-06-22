Ricardo Arjona agota CDMX y suma segunda fecha en el Estadio Banorte: cuándo es y cuánto cuestan los boletos

La demanda por ver a Ricardo Arjona en Ciudad de México obligó a sumar una segunda fecha. Tras agotar los boletos para su concierto el 20 de diciembre de 2026 en el Estadio Banorte (el renovado Estadio Azteca), el músico guatemalteco sumó un nuevo show, previsto para el 19 de diciembre.
Ambas fechas forman parte de su gira Lo que el Seco no dijo, con la que el artista ya ha recorrido varios países. Las entradas para el evento del 19 de diciembre ya están a la venta.
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¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Ricardo Arjona el 19 de diciembre en el Estadio Banorte?
De acuerdo con Funticket, la plataforma donde se pueden adquirir los boletos, los precios para la segunda fecha de Ricardo Arjona en CDMX van desde $1,010 hasta $8,190 pesos, con opción de pago a 3 meses sin intereses. El desglose completo es el siguiente:
- Diamante: $8,190
- Platino: $5,670
- VIP: $5,040
- Terraza Inter.MX / Chairman’s Club / Super Seats / Locker Club / Tunnel Club / Corner Club: $4,790
- Oro: $4,410
- Lateral 100: $4,280
- Palco Club / Platea 200: $4,160
- Plata: $3,780
- Lateral 300: $3,650
- Bronce: $3,150
- Norte 100: $2,650
- Alto Lateral 442 al 452: $2,390
- Alto Lateral 503 al 513 / 542 al 550: $1,890
- Cabecera 300 / Preferente 300 / RS/RN: $1,760
- PCD: $1,580
- Alto Norte 453 al 468 / General de Pie: $1,510
- Alto Lateral 602 al 612 / 642 al 644 / 646 al 650: $1,260
- Alto Norte 501 al 502 / 554 al 568: $1,130
- Alto Norte 656 al 660 / 664 al 670 / 601: $1,010
Los precios incluyen cargos por servicio y están sujetos a disponibilidad.
¿En qué otras ciudades de México se presentará Ricardo Arjona?
Además de las dos fechas en CDMX, en 2026 Ricardo Arjona se presentará en otras ciudades del país con su gira Lo que el Seco no dijo:
- 7 de noviembre: Mérida
- 10 de noviembre: Tuxtla
- 12 de noviembre: Oaxaca
- 14 de noviembre: Puebla
- 16 de noviembre: Guadalajara
- 19 de noviembre: Toluca
- 21 de noviembre: Torreón
- 23 de noviembre: Chihuahua
- 26 de noviembre: Tijuana
- 29 de noviembre: Hermosillo
- 2 de diciembre: Saltillo
- 5 de diciembre: Monterrey
- 7 de diciembre: San Luis Potosí
- 9 de diciembre: Aguascalientes
- 11 de diciembre: León
- 13 de diciembre: Veracruz
- 15 de diciembre: Querétaro
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