Más de 10 servicios de salud gratis llegarán a estas colonias de Querétaro hasta el 26 de junio

Si vives en Querétaro y no tienes acceso a servicios de salud, el DIF Municipal lleva la atención médica hasta tu colonia con las jornadas Acción por tu Salud. El programa opera hasta el 26 de junio y cubre colonias específicas de la capital con más de diez especialidades médicas sin costo alguno.

Los vecinos de las zonas beneficiadas solo necesitan presentarse con sus documentos y recibir atención de especialistas en el lugar. El acceso es gratuito y no requiere cita previa, aunque sí es indispensable llevar la documentación correcta para no perder el servicio.

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¿Qué servicios de salud gratis ofrece el DIF de Querétaro en las jornadas Acción por tu Salud?

El DIF Municipal de Querétaro opera estas jornadas con un paquete de atención que cubre necesidades básicas y especializadas. Los servicios disponibles en cada sede son los siguientes:

Consulta médica general

Consulta de pediatría

Consulta de nutrición

Optometría

Entrega de lentes

Audiometría

Aparatos auditivos

Limpieza dental y aplicación de flúor

Pruebas de tamizaje de diabetes

Además de la atención médica, el programa entrega apoyos funcionales como sillas de ruedas, glucómetros, glaucómetros, bastones y andaderas. Para recibir estos apoyos, el beneficiario debe presentar receta médica con la especificación del tipo de apoyo solicitado.

Para recibir cualquiera de los servicios, los vecinos deben presentar documentación básica que acredite su residencia en el municipio. Los documentos obligatorios para la atención son:

INE del municipio de Querétaro

CURP

Comprobante de domicilio del municipio de Querétaro

Feria de la Salud Jornadas Acción por tu Salud del DIF de Querétaro operan hasta el 26 de junio con más de 10 especialidades sin costo. (Imagen Ilustrativa)

¿Dónde estarán los servicios médicos gratis en Querétaro del 24 al 25 de junio?

Las últimas dos fechas de la jornada corresponden a colonias al sur y poniente de la ciudad. Estas son las sedes confirmadas para los próximos días:

Miércoles 24 de junio: Villas de Santiago — Calle Santiago Mexquititlán #115, parque Villas de Santiago, junto al Jardín de Niños Teresa de Calcuta

Villas de Santiago — Calle Santiago Mexquititlán #115, parque Villas de Santiago, junto al Jardín de Niños Teresa de Calcuta Jueves 25 de junio: Ex-Hacienda Santana — Parque Cerro de la Cruz, calle Cerro de la Cruz esquina con Cerro Grande

Si tu colonia no aparece en estas fechas, es posible que la jornada ya haya pasado o que se programe una nueva ronda en semanas posteriores, por lo que se recomienda dar seguimiento al calendario oficial del DIF Municipal de Querétaro.

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