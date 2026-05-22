¡Es viernes y la CDMX lo sabe! Agenda de los mejores conciertos que van a haber este 22 de mayo

Los conciertos en la CDMX hoy prometen una noche llena de música, nostalgia y planes para arrancar el fin de semana este viernes 22 de mayo de 2026.

Desde shows en el Auditorio Nacional hasta presentaciones íntimas en el Lunario, la capital mexicana tendrá opciones para todos los gustos y presupuestos.

Si estabas buscando qué conciertos hay hoy en la CDMX, aquí te dejamos una agenda rápida con algunos de los eventos más destacados para esta noche, además de opciones gratuitas para quienes quieren salir sin gastar de más.

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¿Qué conciertos hay en Ciudad de México hoy 22 de mayo?

Uno de los eventos que más llama la atención este viernes es el concierto de La La Love You en el Auditorio Nacional, donde la agrupación española llegará con sus temas más virales y un show cargado de pop punk y energía juvenil.

También se presentará Paco de María en El Cantoral con un espectáculo enfocado en boleros y clásicos románticos.

Para quienes prefieren un formato más íntimo, “Amantes en Concierto” tendrá función esta noche en el Lunario del Auditorio Nacional.

Además, Ticketmaster mantiene activa su cartelera de conciertos CDMX 2026, donde todavía pueden encontrarse boletos para algunos eventos de este fin de semana.

¿Dónde ir hoy en CDMX gratis?

No todo requiere boleto. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México mantiene actividades gratuitas en distintos puntos de la capital a través de la Cartelera CDMX.

Entre las opciones destacan presentaciones musicales, cine al aire libre y actividades culturales en espacios públicos del Centro Histórico y alcaldías de la ciudad.

La recomendación es salir con tiempo, revisar disponibilidad de boletos y considerar tráfico y transporte, especialmente en zonas como Reforma y Polanco, donde se esperan concentraciones de personas por los conciertos de este viernes en el Auditorio Nacional.

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