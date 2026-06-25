Es oficial: equipos eliminados del Mundial 2026 hoy jueves 25 de junio

La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por concluir y las emociones por los clasificados a los dieciseisavos no se han hecho esperar; sin embargo, también comienzan a despedirse algunas selecciones del torneo.

Hasta este jueves 25 de junio, estas son las selecciones que ya se despidieron del Mundial 2026:

Qatar

Haití

Chequia

Turquía

Túnez

Jordania

Panamá

Es importante mencionar que Turquía, Túnez, Jordania y Panamá están eliminadas desde su segundo partido debido al criterio de desempate de enfrentamiento directo; mientras que el resto lo hizo tras concluir la tercera cita de la Fase de Grupos.

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Lista de equipos que quedaron en tercer lugar en el Mundial 2026

Mientras tanto, hay algunos países que ya tuvieron sus tres partidos iniciales y se encuentran esperando que concluya la fase para saber si pasan a la siguiente ronda como los mejores terceros lugares del Mundial 2026.

Hasta el momento, estas son las selecciones:

Escocia

Corea

En la lista se pueden agregar Suecia, Croacia, Argelia, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica, Congo, Ecuador o Senegal; no obstante, todo dependerá de su desempeño en su último partido de la fase, por lo que se puede ir moviendo en cada minuto.

Equipos clasificados a la siguiente ronda del Mundial 2026

Asimismo, estas son las selecciones ya clasificadas a los dieciseisavos de final:

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Brasil

Marruecos

Bosnia y Herzegovina

Sudáfrica

¿Quién será el rival de México en la próxima ronda del Mundial 2026?

La Selección Mexicana logró un hecho histórico y es que, tras imponerse 0-3 a la Chequia en el Estadio Ciudad de México, logró pasar a la siguiente ronda con nueve puntos, siendo líderes y sin recibir gol en contra.

Debido a esto, pasó como primer lugar del Grupo A y si no hay muchas sorpresas en el camino, su rival, hasta el momento, sería Escocia; sin embargo, aún faltan partidos que cambiarían al rival.

Sea quien sea el oponente, el combinado nacional jugará el próximo martes 30 de junio en la CDMX, donde se espera que siga haciendo historia; la transmisión la podrás seguir por Azteca Deportes totalmente gratis y con los mejores comentaristas.

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