Conciertos hoy en la CDMX: Estos son los mejores planes musicales para este miércoles 5 de agosto

¿Ya tienes plan para el ombligo de semana? Si estás buscando qué hacer en la CDMX este miércoles 5 de agosto, te contamos que la cartelera cultural de la capital mexicana ofrece conciertos imperdibles. Por eso, en adn Noticias, te compartios la mejor agenda de eventos diaria que tiene opciones para todos los gustos.

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¿Qué conciertos habrá hoy en la CDMX?

La CDMX es una ciudad viva en la que todos los días de la semana son una experiencia distinta. Por lo que si quieres divertirte fuera de casa este miércoles 5 de agosto, te contamos cuáles son las opciones disponibles en cartelera.

Perreo en la CDMX

Si eres fan del perreo, te conviene lanzarte al Bar Oriente, un espacio abierto para las nuevas propuestas musicales. Este 5 de agosto, se presentan en este foro opciones como: Los + Ribeteroz, Legorreta, Lala, Tutsyyy Pop, Bill boy$, Alejo G, Celic.

Fecha: Miércoles 5 de agosto

Hora: 10:00 pm

Precio: Entrada gratis

Sede: Bar Oriente, Durango, Roma Norte, Ciudad de México, CDMX, México.

ENLACE de compra.

¿Cuáles son los conciertos más esperados de agosto?

La CDMX será la sede de conciertos internacionales y nacionales imperdibles durante el mes de agosto.

6 y 7 de agosto: CA7RIEL & Paco Amoroso y María José en el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional

y María José en el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional 7 de agosto: DPR Cream & DPR Artic en Pepsi Center WTC, Los Alegres del Barranco en Arena CDMX y Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

en Pepsi Center WTC, Los Alegres del Barranco en Arena CDMX y Harry Styles en el Estadio GNP Seguros 8 de agosto: Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes, Charles Ans en el Auditorio Nacional y Yoon San-ha en Pepsi Center WTC

en el Palacio de los Deportes, Charles Ans en el Auditorio Nacional y Yoon San-ha en Pepsi Center WTC 10, 11, 14 y 15 de agosto: Cristian Castro en el Auditorio Nacional

11 de agosto: Plastilina Mosh en Foro Indie Rocks!

en Foro Indie Rocks! 12 de agosto: Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional

13 y 14 de agosto: Arcángel en el Palacio de los Deportes

15 de agosto: Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros y San Holo en Foro Puebla

17, 18, 20 y 21 de agosto: Sam Smith en el Auditorio Nacional

20 de agosto: Silvia Pérez Cruz en el Teatro Metropólitan

22 de agosto: Anyma en el Estadio GNP Seguros y Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional

22 y 23 de agosto: Lacrimosa con orquesta en Arena CDMX

22, 24, 26, 28 y 29 de agosto: Rosalía en el Palacio de los Deportes

27 de agosto: El Komander y Rancho con Amigos en Arena CDMX

28 de agosto: Camilo en Arena CDMX

29 de agosto: Helloween en Arena CDMX

29 y 30 de agosto: Enjambre en el Estadio GNP Seguros

30 de agosto: Fey en el Auditorio Nacional y Nanpa Básico en el Palacio de los Deportes

Cartelera de teatros

Pero los conciertos no lo son todo, pues la cartelera cultural de la CDMX también ofrece una variada opción de puestas en escena: Estas son las mejores obras de teatro que puedes disfrutar este miércoles 5 de agosto:

Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron : Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:00 horas

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:00 horas El Enfermo Imaginario : teatro Sergio Magaña, a las 20:00 horas

: teatro Sergio Magaña, a las 20:00 horas El Fantasma de la Ópera : Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas Love Alone Anthology Project: Teatro Benito Juárez, a las 20:00 horas

En este ENLACE puedes checar la cartelera completa y comprar tus boletos.

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