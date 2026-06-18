¿Shakira está enamorada de un mexicano? ¿Quién es Manuel García Rulfo? La barranquillera se convirtió en tendencia luego de que fue captada en una supuesta cita romántica con un actor mexicano. Las imágenes de la colombiana causaron furor en redes sociales, pues finalmente podría estarse dando una nueva oportunidad en el amor. ¿Será? Te contamos los detalles.

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Captan a Manuel García-Rulfo y Shakira en una supuesta cita romántica

Shakira volvió a hacer historia protagonizando la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en México; sin embargo, la famosa se convirtió en tendencia cuando fue descubierta saliendo del Sunset Tower Hotel en Los Ángeles en compañía del actor mexicano Manuel García Rulfo.

De inmediato, estas fotos se viralizaron en redes sociales y, con ellas, los rumores de un nuevo romance de la barranquillera con un mexicano. Esto llamó la atención, luego de que la intérprete de Dai Dai había sido relacionada con la estrella de Hollywood Tom Cruise y con la leyenda de la F1, Lewis Hamilton.

En las imágenes que difundió DeuxMoi, se puede ver a Shakira saliendo del hotel en compañía del actor mexicano, quien le abre la puerta de una camioneta en la que después, se retiran juntos. Pero, ¿quién es Manuel García Rulfo?

¿Quién es Manuel García Rulfo el actor mexicano que fue visto con Shakira?

García Rulfo es un actor mexicano de 45 años. Nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Su carrera artística comenzó en cortometrajes y proyectos locales; sin embargo, logró el salto a producciones internacionales de mayor escala. Su proyección se consolidó con Los siete magníficos de 2016, donde fue protagonista junto a Denzel Washington y Chris Pratt.

Manuel García Rulfo participó también en La sombra del sicario y entre otros trabajos, también es protagonista de Pedro Páramo y la serie de Goliath de Amazon Prime Video. Sus papeles multifacéticos le valieron ser considerado para la cinta Jurassic World Rebirth.

¿Crees que Shakira y Manuel García Rulfo iniciaron un romance? ¿Te gusta la pareja?

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