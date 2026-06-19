Rosarito celebra el Día del Padre con un 21K frente al Pacífico: fecha, precio y cómo registrarte

La ciudad de Rosarito celebrará a lo grande el Día del Padre con una carrera de 21 kilómetros frente a la imponente presencia del océano Pacífico.

La competencia, llamada oficialmente X Medio Maratón Rosarito 21K, se realizará el domingo 21 de junio, con salida y meta en el Arco de la Zona Centro. Además del reto deportivo, el recorrido contará con algunos “atractivos especiales” como el paso por una de las zonas más conocidas del municipio y puntos de hidratación para los participantes.

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¿Cuándo será el Medio Maratón Rosarito 21K?

De acuerdo con organizadores, el Medio Maratón Rosarito 21K se correrá el domingo 21 de junio de 2026, a las 7:00 de la mañana. La salida y meta estarán en el Arco de la Zona Centro de Rosarito, sobre el bulevar Benito Juárez.

La distancia oficial será de 21.097 kilómetros, recorrido certificado por World Athletics. El recorrido será tipo circuito:

saldrá del Arco de Rosarito

avanzará por el bulevar Benito Juárez

continuará hacia el bulevar Artesanal Popotla

tomará la carretera libre Rosarito-Tijuana hasta el retorno en el puente del fraccionamiento Villas San Pedro

¿Cuánto cuesta inscribirse al 21K de Rosarito?

La convocatoria contempló tres fases de inscripción, de las cuales dos terminaron sus fases de venta. Al día de hoy, solo está vigente la tercera fase:

Tercera fase, hasta el 20 de junio: $450 pesos

En todos los casos se deben considerar las comisiones de la plataforma digital. Además, en el sitio de registro aparecen las categorías de silla de ruedas y corredores débiles visuales con un costo de $400 pesos.

¿Cómo registrarse al Medio Maratón Rosarito 21K?

Para participar en la carrera, basta con registrarse en línea a través de RockTheSport, con pago mediante tarjeta o en tiendas de autoservicio. También habrá puntos físicos de inscripción en Rosarito, como la Unidad Deportiva Andrés Luna y la Unidad Deportiva Rosarito.

Además, la convocatoria contempla inscripciones durante la entrega de paquetes, el sábado 20 de junio, en el Hotel Festival Plaza Rosarito, de 9:00 a 16:00 horas. Esta opción, según los organizadores, está sujeta a disponibilidad. Para recoger el paquete será necesario presentar comprobante de registro, identificación oficial y consentimiento informado.

En caso de recoger equipo de grupos o de terceras personas, se deberá presentar comprobante de registro impreso, carta poder simple firmada por el participante, copia impresa de su identificación oficial y consentimiento informado debidamente firmado.

¿Qué incluye la inscripción?

Los corredores inscritos tendrán derecho a dorsal, medalla de finalista para quienes completen la ruta y camiseta para los primeros 2 mil participantes registrados. Durante la carrera también habrá puntos de abastecimiento y servicios de apoyo en ruta y meta.

El evento contará con puntos de hidratación en los kilómetros 3, 6, 9, 12, 15 y 18, además de bebida isotónica en los kilómetros 9, 15, 18 y en la meta. También habrá sanitarios, guardarropa, seguridad vial, primeros auxilios y traslado prehospitalario en caso de ser necesario.

¿Qué categorías tendrá la carrera?

La competencia tendrá ramas varonil y femenil, con categorías por edad desde 18 años hasta 70 y más.

La premiación contempla estímulos económicos para ganadores absolutos, mejores rosaritenses y primeros lugares por categoría. Para participar como mejor rosaritense será necesario acreditar residencia o nacimiento en Rosarito, de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

¿Cuánto ganarán los ganadores del Medio Maratón Rosarito 21K?

Según la convocatoria publicada en RockTheSport, los ganadores absolutos, en rama varonil y femenil, recibirán premios en efectivo.

Ganadores absolutos, rama varonil y femenil

1er lugar: $10,000 pesos

2do lugar: $5,000 pesos

3er lugar: $2,000 pesos

Mejores rosaritenses, rama varonil y femenil

1er lugar: $4,000 pesos

2do lugar: $2,500 pesos

3er lugar: $2,000 pesos

4to lugar: $1,500 pesos

5to lugar: $1,000 pesos

También habrá premios por categoría y rama, incluidas las categorías de silla de ruedas y corredores ciegos o débiles visuales:

1er lugar: $1,000 pesos

2do lugar: $750 pesos

3er lugar: $500 pesos

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