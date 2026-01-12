Profeco alerta por estafas de Mundo Runner: Cobran por carreras falsas

Para muchos, ser "runner" dejó de ser una moda y se podría convertir en un estilo de vida. Es por eso que la demanda de carreras ha ido en aumento en los últimos años, sin embargo, también se han detectado estafas con organizadores falsos que se han robado miles de pesos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido denuncias por carreras inexistentes que han estafado a los corredores, por lo que han emitido una alerta a todos los deportistas y personas interesadas en participar en estos eventos.

Profeco alerta por carreras falsas

Específicamente, Profeco emitió una alerta por un fraude en supuestas carreras organizadas por Mundo Runner. Eran carreras con temáticas de Star Wars y de Merlina, que se iban a realizar en Guadalajara y en la Ciudad de México, pero que en realidad son un fraude.

Han detectado varias carreras que no son lo que prometen y que han dejado a cientos de corredores estafados. Y es que cada vez es más común ver carreras con todo tipo de temáticas, tanto que a veces es difícil diferenciar las falsas de las reales.

Así estafan corredores en redes sociales

Los organizadores de las carreras falsas realizan promoción a través de redes sociales, con imágenes promocionales de la temática y algunos detalles mínimos como la fecha, la ubicación y las distancias a recorrer.

Alguien del mundo runner se interesa en participar, pide más información y los estafadores le piden apartar su lugar con una transferencia bancaria. Los deportistas aceptan, pagan y después se dan cuenta de que la carrera era un fraude. Nunca existió y su dinero fue robado mediante un engaño en redes sociales.

