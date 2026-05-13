Es oficial: Cirque du Soleil llega por primera vez a Querétaro en 2026 y estos son los precios

El Cirque du Soleil se presentará por primera vez en lahistoria en Querétaro con su espectáculo “Echo”, una megaproducción que proyecta recibir a más de 90 mil asistentes en el Autódromo de Querétaro.

Para albergar este evento de clase mundial del 3 al 20 de septiembre de 2026 ya se está trabajando en el montaje de la “Gran Carpa Soleil”, una plataforma de 25 mil metros cuadrados de pavimento en el municipio de El Marqués, cumpliendo con los protocolos de seguridad de Protección Civil Estatal.

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¿Cuándo es el Cirque du Soleil en Querétaro y dónde se ubicará?

La compañía canadiense eligió a Querétaro como el punto de inicio de su gira 2026 en México, aprovechando su ubicación estratégica en la región del Bajío para atraer visitantes de estados vecinos.

Ubicación y fechas del show de Cirque du Soleil:

Sede: Infield del Autódromo de Querétaro , Carretera México-Querétaro km 190.5, El Marqués.

Infield del , Carretera México-Querétaro km 190.5, El Marqués. Temporada: del jueves 3 al domingo 20 de septiembre de 2026 .

del jueves 3 al domingo 20 de septiembre de . Instalaciones: el recinto contará con servicios completos, salas para el público y una carpa monumental diseñada para albergar a 3 mil espectadores por función.

Cirque du Soleil en México Cirque du Soleil vuelve a México con funciones en Querétaro, Guadalajara y CDMX. (Instagram Cirque du Soleil)

¿Cuál es el costo oficial de los boletos para el Cirque du Soleil en Querétaro?

La plataforma Eticket confirmó la lista de precios para el espectáculo “Echo” en el Autódromo de Querétaro. Los costos varían según la zona de visibilidad y el nivel de acceso dentro de la Gran Carpa Soleil, con tarifas que inician en los $1,600.00 hasta los $5,485.00 pesos.

Nivel C (General): $1,600.00

$1,600.00 Nivel B 2: $1,800.00

$1,800.00 Nivel B 1: $1,950.00

$1,950.00 Nivel A 2: $2,350.00

$2,350.00 Nivel A 1: $2,600.00

$2,600.00 Preferente 2: $2,850.00

$2,850.00 Preferente 1: $3,100.00

$3,100.00 Golden 4: $3,450.00

$3,450.00 Golden 3: $3,600.00

$3,600.00 Premium 2: $3,750.00

$3,750.00 Premium 1: $3,750.00

$3,750.00 Golden 2: $3,850.00

$3,850.00 Golden 1: $4,100.00

$4,100.00 Platino 4: $4,350.00

$4,350.00 Platino 3: $4,500.00

$4,500.00 Platino 2: $4,600.00

$4,600.00 Platino 1 B: $4,700.00

$4,700.00 VIP B: $4,985.00

$4,985.00 Platino 1 A: $5,170.00

$5,170.00 VIP A (Máximo Confort): $5,485.00

¿Qué hace especial al show “Echo” en su debut en Querétaro?

La promotora Ocesa destacó que esta producción explora la conexión entre humanos y la naturaleza, integrando actos de alto riesgo y, por primera vez, música en vivo con siete músicos permanentemente en escena.

Datos del espectáculo:

Elenco: 70 artistas de 17 nacionalidades distintas.

70 artistas de 17 nacionalidades distintas. Staff: un equipo de soporte técnico y logística de 250 personas.

un equipo de soporte técnico y logística de 250 personas. Actos estelares: incorporación de técnicas de circo tradicional como el doble alambre y el triple trampolín.

incorporación de técnicas de circo tradicional como el doble alambre y el triple trampolín. Escenografía: diseño minimalista centrado en un cubo gigante que simboliza el mundo.

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