Si hay un elemento característico de la temporada de Día de Muertos en la CDMX, es la flor de cempasúchil. Aunque esta flor se cultiva al sur de la capital, principalmente en las alcaldías Tláhuac y Xochimilco, es raro encontrarle antes o después de octubre y noviembre.

Por esta razón, miles de capitalinos se llevaron una gran sorpresa a ver a trabajadores de obras de la CDMX plantando flores de cempasúchil en los camellones de Paseo de la Reforma, una de las vialidades con mayor afluencia turística de la ciudad.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 adelanta decoración con cempasúchil

De acuerdo con autoridades capitalinas, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que comenzará el próximo jueves 11 de junio, se decidió adornar camellones de Paseo de la Reforma con esta emblemática flor del sur de la CDMX.

Estas flores fueron cultivadas por productores del pueblo de San Luis Tlaxialtemaco, en la alcaldía Xochimilco, y se prevé que en total se coloquen un millón de plantas de esta flor para que los visitantes que lleguen a la ciudad por la fiesta futbolera, también puedan conocer este elemento tradicional de la celebración del Día de Muertos.

¡Ah caray!😅

Nos cambiaron el calendario, ¿o qué pasó?🤔

Usuarios en redes iniciaron un interesante debate, pues el Paseo de la Reforma comenzó a pintarse de amarillo con las flores de Cempasúchil plantadas a tan solo 5 meses antes del Día de Muertos‼️🌼



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Otras flores que decorarán la CDMX en junio

La flor de cempasúchil no será la única que decorará las calles y avenidas de México, pues también se contempla que otras especies como geranio, lavanda, romero, malvón, Belén de Guinea y Miguelitos sean plantados en diferentes puntos de la CDMX.

A pesar de ello, la gran protagonista es la flor de Cempasúchil, que desde la época prehispánica ha sido utilizada en rituales, ceremonias e incluso en prácticas medicinales. En la época prehispánica era comúnmente utilizada en funerales, pues se asociaba que el color de sus pétalos era capaz de conservar la luz solar, lo que permitía guiar a los difuntos de regreso al mundo de los vivos.

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