Corona Capital 2026: ¿Cuáles son los precios y qué incluye cada tipo de abono?

El festival Corona Capital 2026 presentó un potente line up con headliners de primer nivel: Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes son los platos fuertes que cerrarán las actividades de los días 20, 21 y 22 de noviembre, respectivamente.

Desde el primer momento, una de las grandes dudas entre los melómanos es conocer el precio que tendrán los boletos individuales y abonos para el festival. Si en tus planes está asistir a este evento, aquí te compartimos la información que necesitas para disfrutar de un fin de semana lleno de música.

El lineup está aquí.

Las historias comienzan contigo.#PreventaBanamex en Ticketmaster: 26 mayo, 2:00 pm

Venta general a partir del 27 de mayo.#CoronaCapital26 @Corona_MX @ocesa_total pic.twitter.com/jw1KUSTzkh — Corona Capital (@CoronaCapital) May 19, 2026

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¿Cuánto costarán los abonos del Corona Capital 2026?

De acuerdo con la página web oficial del Corona Capital, se venderán cuatro tipos de abonos para la edición de este año, cada una incluye diferentes beneficios para el público.

Es importante recordar que el festival vende sus boletos por fases, por lo que los precios compartidos hasta el momento únicamente corresponden a la Fase 1 de venta, pues no hay información sobre las siguientes etapas. Además, estos precios no incluyen los cargos por servicio de la boletera Ticketmaster.

Estos son los tipos de abono que se venderán para el Corona Capital 2026:

Abono General Fase 1 : $4,090 más cargos por servicio. Este boleto incluye acceso a todos los escenarios del festival, así como activaciones de patrocinadores y servicios básicos como baños y atención médica.

: más cargos por servicio. Este boleto incluye acceso a todos los escenarios del festival, así como activaciones de patrocinadores y servicios básicos como baños y atención médica. Abono Comfort Pass Fase 1 : $5,590 más cargos por servicio. Además del acceso a todos los escenarios del festival, incluye acceso a baños privados con aire acondicionado en áreas Comfort Pass y entrada y salida rápida a las instalaciones.

: más cargos por servicio. Además del acceso a todos los escenarios del festival, incluye acceso a baños privados con aire acondicionado en áreas Comfort Pass y entrada y salida rápida a las instalaciones. Abono Banamex Plus Fase 1 : $7,780 más cargos por servicio. Incluye lugar de estacionamiento preferencial (un lugar por cada cuatro personas o más dentro del vehículo con el mismo tipo de boleto por día), fast line para acceso rápido al festival, pit lateral a los escenarios principales, plataforma elevada en escenario principal, préstamo de baterías para carga de teléfono, áreas de mesa y zonas de descanso, concierge para atención personalizada antes y durante el evento, selección gastronómica y coctelería especializada (precio adicional), hot spot con Wi-Fi, baños premium, guardarropa, zonas exclusivas de recarga Digicash y transporte en carritos de golf entre escenarios principales.

: más cargos por servicio. Incluye lugar de estacionamiento preferencial (un lugar por cada cuatro personas o más dentro del vehículo con el mismo tipo de boleto por día), fast line para acceso rápido al festival, pit lateral a los escenarios principales, plataforma elevada en escenario principal, préstamo de baterías para carga de teléfono, áreas de mesa y zonas de descanso, concierge para atención personalizada antes y durante el evento, selección gastronómica y coctelería especializada (precio adicional), hot spot con Wi-Fi, baños premium, guardarropa, zonas exclusivas de recarga Digicash y transporte en carritos de golf entre escenarios principales. Abono Club Pass Fase 1: $22,500 más cargos por servicio. No se especifican los beneficios de este tipo de abono.

Lo vimos en el cielo, lo viviremos en noviembre.#CoronaCapital26 pic.twitter.com/u7Hg8QZ0Zc — Corona Capital (@CoronaCapital) May 20, 2026

¿Qué pasa con los boletos por día para el Corona Capital 2026?

Hasta el momento, los organizadores del Corona Capital no han compartido detalles sobre los precios de los boletos individuales para la edición de este año.

En ediciones anteriores, estos precios se comparten poco tiempo después de que comienza la venta de abonos.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Corona Capital 2026?

Si no te quieres perder la oportunidad de escuchar en vivo a íconos de la música como Gorillaz, Underworld, The XX, The Strokes, Twenty One Pilots y muchos más, estas son las fechas de venta:

Preventa Banamex: 26 de mayo a partir de las 14:00 horas.

Banamex: 26 de mayo a partir de las 14:00 horas. Venta general: 27 de mayo.

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