De Wolf Alice a Yuri: Agenda de los mejores conciertos y obras de teatro hoy 20 de mayo

¿Tienes tiempo libre? Aprovecha la amplia cartelera de conciertos y obras de teatro en la CDMX y lánzate a disfrutar de eventos imperdibles como el show de Wolf Alice y Yuri.

Si estás buscando qué hacer hoy en la CDMX, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te tenemos la mejor agenda cultural.

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¿Qué artistas se presentan en el Auditorio Nacional hoy 20 de mayo?

Uno de los recintos icónicos en la CDMX es el Auditorio Nacional, una parada obligada para artistas nacionales y extranjeros. En esta ocasión, será la famosa cantante veracruzana Yuri, quien ponga el ambiente con clásicos como “Detrás de mi ventana”, Ella más que yo” y “Amiga mía”.

El concierto de Yuri comienza a partir de las 8:30 de la noche. Pero, este no es el único evento que se lleva a cabo en esta zona de la avenida Paseo de la Reforma, pues a la misma hora, el Lunario del Auditorio recibirá a los fans de Grupo Yndio.

¿Qué conciertos hay en el Pepsi Center este 20 de mayo?

Pero si lo tuyo, lo tuyo, es el rock alternativo, seguramente, ya estás esperando el momento en el que el Pepsi Center abra sus puertas para disfrutar de la presentación de la banda británica Wolf Alice.

El concierto comienza a las 21:00 horas y es probable que el setlist incluya temazos como: "Heavenward", "White Horses", "Just Two Girls", entre otras.

Lista de las mejores obras de teatro en la CDMX este 20 de mayo

Pero, en la CDMX no solo hay oferta musical, además, están disponibles una gran variedad de obras de teatro, para todos los gustos. Algunas de ellas son:

El Fantasma de la Ópera : Teatro de los Insurgentes

: Teatro de los Insurgentes Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández : Palacio de Bellas Artes

: Palacio de Bellas Artes Asesinato para dos : Tetaro Milán

: Tetaro Milán ¡Oh, Karen!: Teatro Xola Julio Prieto

¡No te quedes en casa! Aprovecha tu tiempo libre y disfruta de los mejores conciertos y obras de teatro disponibles en la CDMX.

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