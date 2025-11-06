Taquitos y curados en la Feria del Pulque y la Barbacoa en CDMX

Nuestro país se caracteriza por su gastronomía y si quieres disfrutar de unos taquitos, un curado, artesanías y música en vivo no te puedes perder la edición número 20 de la Feria del Pulque y la Barbacoa .

¿Qué habrá en la Feria del Pulque y la Barbacoa?

Durante el evento habrá expositores de pulque natural y curados de sabores como fresa, piña y avena y productores de barbacoa de la CDMX, Hidalgo y el Edomex.

Además, habrá música en vivo, venta de artesanías, postres tradicionales y mucho sabor. Se recomienda a los asistentes no comer antes para que puedan degustar de todo un poco y llevar efectivo para comprar en puestos artesanales.

El pulque es una bebida alcohólica de origen prehispánico que se obtiene del maguey, el proceso de fermentación se lleva a cabo en "tinacales" donde se vierte aguamiel y se mezcla con la semilla o pie de pulque.

Uno de los platillos más emblemáticos del borrego es la barbacoa que se elabora de manera tradicional al cocinar la carne en un hoyo en la tierra envuelta en pencas de maguey. Por lo regular se acompaña con salsas, cebolla y cilantro y es un manjar que reúne a muchas familias en la mesa.

Fechas y ubicación de la Feria del Pulque y la Barbacoa

La Feria del Pulque y la Barbacoa se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2025 en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras ubicada en Avenida Álvaro Obregón 20, Barranca Seca.

La forma más sencilla de llegar es en Metro y la estación más cercana es Miguel Ángel de Quevedo de la línea 3, después deberás tomar un camión desde Walmart de Avenida Universidad hacia la explanada.

