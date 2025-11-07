¡El trueno regresa! AC/DC prepara una noche legendaria en México; fecha y precios

El rugido de las guitarras más icónicas del rock resonará nuevamente en la CDMX. AC/DC confirmó su esperado regreso al país como parte de su Power Up Tour 2026, una gira que celebra más de medio siglo de carrera ininterrumpida. La banda australiana, conocida por himnos como “Back in Black”, “Highway to Hell” y “Thunderstruck”, ofrecerá un concierto cargado de energía pura y nostalgia.

El show se llevará a cabo el 7 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana. Esta presentación forma parte de la fase americana de su tour, que incluirá también paradas en Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y Canadá.

Venta de boletos

La venta general para AC/DC en México inicia el 7 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m., exclusivamente a través de Ticketmaster y en taquillas oficiales. No habrá preventas, por lo que todos los fans competirán en igualdad de condiciones. Se recomienda ingresar con anticipación, tener los métodos de pago listos y mantenerse conectado en varios dispositivos para evitar contratiempos.

Precios y zonas

Los boletos tendrán precios que van desde los $1,500 pesos en zonas generales hasta los $5,500 pesos en áreas premium cercanas al escenario. Aunque pueden aplicarse cargos por servicio, los precios reflejan una producción de nivel mundial con efectos visuales, pirotecnia y sonido de alta fidelidad. Invertir en este evento es comprar un pedazo de la historia viva del rock.

Consejos para asegurar tu entrada sin estrés

Para los fanáticos decididos a vivir esta experiencia, lo esencial es la preparación: crear o actualizar la cuenta de Ticketmaster, verificar el correo electrónico y guardar los métodos de pago. Ingresar 30 a 60 minutos antes a la fila virtual puede marcar la diferencia entre conseguir un asiento o perder la oportunidad. Usar conexión por cable y evitar múltiples pestañas abiertas mejora las probabilidades de éxito.

Más que un concierto, el Power Up Tour es una celebración del legado de AC/DC. Angus Young y compañía regresan con la misma intensidad que los convirtió en leyendas, prometiendo un setlist que unirá generaciones. El Estadio GNP Seguros se transformará en un templo del rock donde miles de fans vivirán una experiencia que trasciende el tiempo.

