¡Misterio y terror! Habrá Escape Rooms gratis en la Glorieta de Insurgentes

Si te gusta el terror y las emociones fuertes, tienes que ir a los Escape Rooms en la Glorieta de Insurgentes donde tendrás que resolver acertijos y misterios, además, es gratis y para todo público y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

Escape Rooms en el Metro Glorieta de Insurgentes

La Glorieta de Insurgentes es un lugar icónico en la CDMX y habrá una actividad lúdica e interactiva en colaboración con Escape Rooms México Condesa para que los amantes del terror desafían la lógica y resuelvan enigmáticos casos.

En total son seis Cuartos de Escape:

Santa inquisición

Purgatorio

El circo de los horrores

Tesoro de Moctezuma

Estación de policías Zombi

Laboratorio zombi

Cada experiencia dura alrededor de 10 minutos y las actividades se realizan en equipos de hasta 10 personas.

Fechas y horarios de los Escape Rooms

Así que si quieres disfrutar de una experiencia llena de emoción, misterio y que es completamente gratis, puedes asistir a la Glorieta de Insurgentes el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre. Hay dos horarios, a las 19:00 y 21:00 horas.

¿Qué son los Escape Rooms?

Los Escape Rooms son juegos mentales en equipo, no son peligrosas ni ponen en riesgo tu integridad. Consisten en intentar escapar de una habitación en el menor tiempo posible.

Para conseguirlo debes resolver una serie de juegos y retos con ayuda de pistas y detalles que te proporcionarán dentro del cuarto. Casi todos los Escape Rooms están ambientados de una forma concreta y hay diferentes tipos:



Escape Roms son en recintos cerrados y diseñados para conseguir abrir la última puerta antes de que se acabe el tiempo.



son en recintos cerrados y diseñados para conseguir abrir la última puerta antes de que se acabe el tiempo. Hall Escape es un juego en el que debes unir todas las piezas y resolver el misterio planteado al inicio de la actividad.



es un juego en el que debes unir todas las piezas y resolver el misterio planteado al inicio de la actividad. Juego al aire libre cuyo objetivo es ir descubriendo pistas y completar el juego, pero el escenario es la calle.



cuyo objetivo es ir descubriendo pistas y completar el juego, pero el escenario es la calle. Evento temático donde como su nombre lo dice hay un tema específico con personajes y distintas tramas donde se desarrolla el juego.

