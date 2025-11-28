Dulce pecado; ruta y sede del Café y Chocolate Fest 2025 en la CDMX

Si todavía no tienes planes para este próximo fin de semana te tenemos muy buenas noticias, pues este próximo 29 y 30 de noviembre se estará llevando a cabo el Café y Chocolate Fest Navideño 2025 en la Ciudad de México (CDMX), evento completamente gratuito al que podrán ingresar los amantes de estos productos.

El evento que se realizará a tan solo dos calles del Zócalo capitalino, contará con la participación de hasta 60 expositores de toda la República Mexicana, los cuales llegarán con bebidas frías y calientes, especialidades únicas, así como alimentos aptos para esta temporada de Navidad.

¿En dónde será el Café y Chocolate Fest Navideño 2025?

Para este 2025 el Café y Chocolate Fest Navideño se llevará a cabo dentro de las instalaciones del Palacio de la Autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual se ubica en el Centro Histórico de la CDMX.

Siendo más precisos, el festival del café y el chocolate se llevará a cabo sobre la calle Lic. Primo de Verdad Número 2, dentro de la Colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, esto a menos de 10 minutos caminando de la estación Zócalo Tenochtitlán del Metro CDMX.

¿Qué habrá en el Café y Chocolate Fest Navideño 2025?

De acuerdo con el anuncio oficial del festival, para este 2025 habrá zonas de cuenta cuentos gratis, así como talleres sensoriales, chocolatería literaria, taller de elaboración de chocolate, cata de café y conferencias.

En total, serán ocho actividades completamente gratuitas las que se podrán realizar en el Café y Chocolate Fest Navideño 2025. Vale la pena destacar que las mismas iniciarán a las 13:30 horas para terminar hasta las 18:30 horas con la atracción “Café Filosófico”.

¿Cómo llegar en transporte público al festival del Café y Chocolate en CDMX?

Como bien se mencionó anteriormente, la forma más sencilla de llegar al evento especial del café y chocolate en la CDMX es hacer uso de la Línea 2 del Metro, en la cual se deberá descender en la estación Zócalo Tenochtitlán y luego caminar por menos de 10 minutos con dirección a la calle Lic. Primo de Verdad.

De igual forma, y en caso de querer aprovechar más el día, se puede llegar hasta esta zona descendiendo en la estación Bellas Artes o San Juan de Letrán de la Línea 8. Será en estos puntos que se deberá caminar alrededor de 20 minutos para llegar al festival.

