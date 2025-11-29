Deleita tu paladar en el Festival de la machaca, el queso y chorizo; habrá concursos y variedad de platillos

Si te gusta disfrutar de la gastronomía mexicana no te puedes perder el Festival de la machaca, el queso y el chorizo que en esta cuarta edición contará con la participación de varios 6 y los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades.

¿Qué habrá en el Festival de la machaca, el queso y el chorizo?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo y Economía ( SETUE ), este año participarán más de 80 productores de San Antonio, Los Planes, El Rosario, El Triunfo, Valle Perdido, Ejido Álvaro Obregón, Las Pocitas, Todos Santos, Santa Rosalía, Loreto, Santiago, Ciudad Insurgentes y El Patrocinio.

Los asistentes podrán disfrutar de alimentos como barbacoa, puerco al horno, tamales, tacos de cabeza, empanadas de frijol dulce, chimangos, buñuelos, champurrado, cerveza artesanal, y más. También habrá concursos a la mejor machaca, el mejor queso y el mejor chorizo.

Fecha, horario y sede

El Festival de la machaca, el queso y el chorizo se realizará el próximo 7 de diciembre de 2025 a partir de las 08:00 horas en el Pueblo Histórico de San Antonio , La Paz, Baja California Sur. El evento es ideal para compartir un momento en familia y te recomendamos ir con el estómago vacío para que te puedas deleitar con todos los platillos que habrá.

¿Qué es la machaca?

La machaca es un platillo tradicional de los estados del norte que se elabora con carne de res y tiene ese nombre por la acción de machacar con una piedra o palo contra un tronco hasta dejar la carne con una consistencia de pelusa o molida.

Es considerado un alimento nutritivo debido a que es carne magra y aporta una gran cantidad de proteína; sin embargo, es muy importante hidratarla de manera correcta para eliminar el exceso de sal y así evitar problemas por consumo excesivo de sodio.

