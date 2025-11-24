La mejor temporada para vivirlo: El costo de un tour a bordo del Chepe Express en invierno

Viajar en el Chepe Express durante la época de invierno es una de las mejores cosas que se pueden hacer, con paisajes impresionantes y algunas actividades inolvidables. Es por eso que aquí en adn Noticias te contamos los principales detalles en el costo de los viajes.

¿Cuánto cuesta viajar en el el Chepe Express?

En total, el Chepe pasa por cinco estaciones: Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Divisadero y Creel. La tarifa del viaje será diferente dependiendo de la distancia que recorras, si el viaje es sencillo o redondo, y si viajas en primera clase, en clase ejecutiva o en clase turista.

Es importante destacar que, para el Chepe Express, viajar en temporada alta es del 15 de diciembre al 11 de enero, por lo que en dicha época los costos aumentan. A continuación, te dejamos la tabla actulizada de precios a 2025:

Chepe Express

Asimismo, destaca que el costo de los viajes disminuye durante la temporada baja ; si viajas antes del 14 de diciembre o después del 13 de enero de 2026, podrías aprovechar una mejor tarifa.

Otros costos por viajar en el Chepe Express

Cabe destacar que hay muchísimas cosas por hacer además de viajar en el tren . Puedes bajar en cada estación y aprovechar las atracciones turísticas que haya en cada una de las ciudades del recorrido y hacer más larga tu estancia en los puntos que tú quieras, buscando hospedaje.

Sin mencionar que, si no eres de Los Mochis (Sinaloa) o de Chihuahua, debes contemplar el gasto por el viaje de avión o camión para llegar al punto de partida del recorrido.

Recuerda que el Chepe Express pasa por 5 estaciones: Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Divisadero, Creel



Recuerda que el Chepe Express pasa por 5 estaciones: Los Mochis, El Fuerte, Bahuichivo, Divisadero, Creel

Al final, hay agencias de viajes que manejan diferentes tours para sacarle el máximo provecho a viajar por el Chepe Express . Algunas opciones incluyen vuelos, hospedaje, tarifa del Chepe y hasta comidas, con costos que van desde los 15 hasta los 30 mil pesos por persona, dependiendo de los días del recorrido, las atracciones que visitan y otras comodidades.

