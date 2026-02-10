El balneario favorito de Jalisco tiene entradas económicas y descuentos para niños y jubilados

El Balneario El Paraíso, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco, destaca como uno de los destinos recreativos más atractivos para familias que buscan diversión sin gastar de más. Al tener tarifas diferenciadas t promociones semanales lo convierten en una opción económica tanto para niños como para adultos mayores. Su propuesta combina áreas acuáticas, espacios verdes y servicios pensados para pasar el día completo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Balneario El Paraiso en Jalisco: Instalaciones pensadas para pasar el día completo

El Balneario El Paraíso tiene acceso a albercas, chapoteaderos, toboganes, lago con lanchas, granja, áreas recreativas y comedores. Todo el espacio prioriza la convivencia familiar, con zonas que permiten descansar o disfrutar actividades acuáticas.

La filosofía del recinto apuesta por el esparcimiento seguro y accesible, con instalaciones que combinan recreación acuática y contacto con la naturaleza.

Tarifas accesibles y promociones para toda la familia

Los bebés y niños pequeños que miden menos de 95 centímetros entran gratis, mientras que los niños con estatura de hasta 1.50 metros pagan tarifa infantil. Los adultos mayores con credencial INAPAM también acceden a un precio preferencial.

Las tarifas quedan de la siguiente manera:

Entrada gratuita : bebés y niños menores de 95 cm

: bebés y niños menores de 95 cm Tarifa niño : $110 (hasta 1.50 m de estatura)

: $110 (hasta 1.50 m de estatura) Tercera edad : $110 con credencial INAPAM

: $110 con credencial INAPAM Tarifa adulto: $150

A esto se suman promociones permanentes que ayudan a reducir aún más el gasto:

Martes 2x1 para niños

Viernes de estudiante con tarifa infantil al presentar credencial

Estas ofertas no aplican durante Semana Santa, Semana de Pascua ni días festivos.

Ubicación y cómo llegar al Balneario El Paraíso

El balneario se encuentra en el Libramiento León–Aguascalientes KM 2, en Lagos de Moreno, Jalisco. Su ubicación facilita el acceso desde distintas ciudades de la región, lo que lo vuelve una escapada práctica para fines de semana o días libres.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.