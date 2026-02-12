Para celebrar San Valentín; precios y detalles de Yuridia en el Carnaval de Mazatlán 2026

El puerto de Mazatlán esta listo para recibir a miles de visitantes por el Carnaval 2026, uno de los atractivos turísticos y culturales del noroeste del país. Desde este jueves 12 y hasta el martes 17 de febrero habrá muchas actividades para que los visitantes locales, nacionales y extranjeros disfruten y una de las presentaciones más esperadas es la de Yuridia.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Yuridia?

El concierto de Yuridia se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal, uno de los recintos más importantes. Se tiene previsto que comience a las 18:30 horas.

Durante el espectáculo se espera que cante algunos de sus más grandes éxitos como "Ya te olvidé", "Amigos no por favor" "¿Y qué tal si funciona?".

Precio de los boletos para ver a Yuridia

Los precios del evento varían dependiendo de la zona en la que quieras estar:



Zona Plus: 800 pesos

Zona Oro: mil pesos

Zona Plus Platino: 800 pesos

Zona Diamante: mil 200 pesos

Zona VIP: mil 700 pesos

Zona FAN: 2 mil 700 pesos

Los boletos se pueden comprar en os siguientes puntos de venta:

Oficinas de Cultura Mazatlán de 9:00 am a 5:00 pm

Palacio Municipal de 9:00 am a 5:00 pm

Gran Plaza Mazatlán de 11:00 am a 7:00 pm

Plaza Acaya Mazatlán de 11:00 am a 7:00 pm

También puedes adquirirlos en línea en la plataforma TicketSTAR.

Yuridia es una cantante y compositora mexicana reconocida por tener una potente voz y se ha convertido en una de las intérpretes mexicanas con mayores ventas en la industria musical tras participar en el reality show de La Academia.

