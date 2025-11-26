Pueblos mágicos cerca de la CDMX para vivir una Navidad de película

La Navidad es una de las épocas favoritas de los mexicanos. Se trata de la época ideal para compartir con la familia y qué mejor que vivir la experiencia de visitar Pueblos Mágicos que te haga sentir como si formaras parte de tu propia película navideña.

¿Te gusta la idea? Entonces, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te tenemos la lista completa de los pueblos mágicos cerca de la Ciudad de México (CDMX) que te conviene visitar en esta Navidad.

¿Cuál es el Pueblo Mágico de la eterna Navidad?

Casitas de colores, bastones de caramelo, esferas de todas las formas y colores son el pan de cada día en un Pueblo Mágico en el que es Navidad los 365 días del año, estamos hablando de Tlalpujahua, Michoacán.

Tlalpujahua es un Pueblo Mágico que se encuentra en Michoacán y que es mejor conocido como el “Pueblo donde siempre es Navidad”. Los visitantes acuden a este pueblo a la famosa Feria de la Esfera, donde pueden encontrar esferas, coronas y toda clase de adornos de Navidad.

Lista de Pueblos Mágicos para visitar en diciembre en México

Además de Tlalpujahua, existen otros pueblos mágicos cerca de la CDMX ideales para visitar en Navidad.

Chignahuapan, Puebla

Se trata de un destino muy popular en Navidad por su iluminación y la exhibición de esferas navideñas, que se puede visitar durante todo el año. El pueblo ofrece exposiciones de esferas y un ambiente festivo que se mantiene en cualquier estación.

Atlixco, Puebla

Cada año, Atlixco se convierte en el escenario ideal para disfrutar de la Navidad como si estuviera en una película, pues ahí se instala la famosa Villa Iluminada del Brilla Fest, en la que podrás pasear en el mismísimo Expreso de Nikolaus.

Además, esta villa iluminada cuenta con un sinfín de actividades navideñas como un recorrido por el Castillo de Nikolaus, el Puente de los Enamorados y el Gran Desfile de Nikolaus. Todo a precios accesibles y a solo tres horas de la CDMX.

Real del Monte, Hidalgo

Este bonito Pueblo Mágico a solo 3 horas de la CDMX es uno de los destinos más populares en Navidad por la llegada del espectacular parque temático Navidalia.

Disfruta de la magia de la Navidad en compañía de tu familia en esta villa iluminada con escenarios instagrameables, la casa de Santa Claus y mucho más.

Así que si quieres darte una escapada rápida de la CDMX en diciembre, te recomendamos que visites uno de los Pueblos Mágicos perfectos para vivir la magia de la Navidad con tu pareja o tu familia. ¡Felices fiestas!

