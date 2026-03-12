En medio de crisis de desapariciones y homicidios; renuncia otro secretario de Seguridad en Sinaloa

En medio de la ola de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Sinaloa, este jueves 12 de marzo se dio a conocer que Óscar Rentería Schazarino, presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al gobernador morenista, Rubén Rocha Moya.

Con la salida de Rentería Schazarino, suman tres los secretarios de Seguridad que han abandonado su cargo en lo que va del gobierno de Rubén Rocha, el cual inició su mandato en noviembre del pasado 2021.

