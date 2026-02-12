Para disfrutar con pareja o amigos, llega el primer Paseo Nocturno en Bici por el Día del Amor y la Amistad

El famosos Paseo Nocturno en Bici de CDMX se ha vuelto una de las actividades favoritas de los capitalinos y para celebrar el Día del Amor y la Amistad se llevará a cabo el primero del año para que disfrutes con tu cuchurrumin o con tus amigos.

Paseo Nocturno del Día del Amor y la Amistad 2026

Para celebrar el 14 de febrero, se llevará a cabo el primer Paseo Nocturno de 2026 donde los asistentes podrán disfrutar de una noche llena de música, actividades fitness y muchas sorpresas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) la ruta del paseo tendrá una longitud de alrededor de 22 kilómetros pasando por calles emblemáticas de la CDMX como Paseo de la Reforma , el Centro Histórico y Bosque de Chapultepec.

El paseo puede realizarse en bici, patines, patineta o a pie y se recomienda a los participantes llevar equipo de seguridad como casco y luces.

¿Cuándo y a qué hora será el Paseo Nocturno?

El Paseo Nocturno por el Día del Amor y la Amistad se llevará a cabo el sábado 21 de febrero de 2026 de las 19:00 a las 23:00 horas. Durante el evento habrá sanitarios, servicio médico, servicio mecánico, bici escuela, préstamo de bici y más.

Cabe destacar que andar en bici tiene muchos beneficios para la salud, pues fortalece el corazón, reduce la presión sanguínea, reduce el estrés y la ansiedad y ayuda a quemar calorías y acelera el metabolismo, ayuda a producir células inmunológicas y atacan bacterias.

