El plan perfecto para San Valentín existe: citas románticas en Jalisco por poco dinero

San Valentín suele asociarse a cenas caras y regalos llamativos, pero en Guadalajara, Jalisco, existen planes románticos que priorizan la experiencia sobre el gasto. La ciudad combina arquitectura histórica, espacios verdes y rincones gastronómicos accesibles que permiten organizar una cita especial sin afectar el bolsillo.

Planes románticos al aire libre que no cuestan casi nada

Las actividades al aire libre ofrecen el equilibrio ideal entre romanticismo, conversación y paisajes agradables. Además, muchas de ellas tienen acceso gratuito o requieren un gasto mínimo.

El Bosque Los Colomos es uno de los escenarios más completos para una cita relajada. Sus áreas verdes son perfectos para extender una manta, compartir un picnic y pasear entre senderos arbolados. El Jardín Japonés añade un toque íntimo que convierte el paseo en un momento especial.

Otra opción perfecta es recorrer el Centro Histórico de Guadalajara. Caminar entre plazas, fachadas coloniales y calles con historia crea una atmósfera romántica natural. Como cierre, un café o postre cerca del Teatro Degollado permite prolongar la charla en un entorno con carácter.

Entre los planes más recomendados se encuentran:

Picnic en el Bosque Los Colomos

Paseo fotográfico por el Centro Histórico

Café cercano al Teatro Degollado

Paseos urbanos en Guadalajara con ambiente romántico y sabor local

Guadalajara ofrece zonas donde el simple hecho de caminar se convierte en una cita. Tlaquepaque aporta ese aire de pueblo tradicional con galerías, artesanías y calles pintorescas. Compartir un antojo típico o una nieve artesanal suma un detalle dulce a la experiencia.

La Avenida Chapultepec también es ideal para una caminata al atardecer. Tiene puestos artesanales y cafeterías cercanas que son muy buenas para una cita en movimiento.

