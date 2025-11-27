Todo sobre la Feria del Tlacoyo 2025: Antojitos, ubicación y fechas

¿Todavía no tienes plan para el fin de semana? La feria del tlacoyo 2025 es una excelente opción para un escapada rápida y deliciosa para la mayoría de las personas que viven en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México.

Si quieres consentir a tu estómago con comida deliciosa y también disfrutar de la música, espectáculos culturales y hasta un poco de baile, aquí en adn Noticias te contamos todos los detalles del evento para que no te lo pierdas.

¿Qué hay en la Feria del Tlacoyo 2025?

Se trata de una feria en Texcoco que tiene el objetivo de honrar las raíces de la comida mexicana, en una fiesta completamente familiar que prioriza el emblemático platillo de los tlacoyos, pero que también tiene una amplia oferta de antojitos mexicanos para todos los gustos.

En esta feria encontraremos barbacoa, quesadillas, postres, todo tipo de bebidas, salsas y demás. Sin mencionar que habrá espectáculos de rodeo y jaripeo , acompañado de una presentación de los voladores de Cuetzalan.

Y claro, también estará el rey y la reina del Tlacoyo 2025, el actor José Luis Cordero "El Pocholo" y la actriz Maribel Fernández "La Pelangocha", además de diferentes presentaciones de música en vivo, con un cierre estelar a cargo de "Los Askis".

¿Cuándo y dónde es la Feria del Tlacoyo 2025?

La famosa feria tendrá lugar el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en La Purificación, Texcoco (Edomex). El evento tendrá lugar en el restaurante Barbacoa El Pica III, ubicado en la Av. Tepetitla 10, en La Purificación, Texcoco.

Se recomienda llegar temprano, ya que se espera una gran cantidad de gente. Aunque el restaurante abre sus puertas a las 8:45 am, los que quieren probar todos los platillos deberán estar al menos unos minutos antes.

Getty Detalles de la Feria del Tlacoyo 2025

