Hey now, hey now: Hilary Duff confirmó conciertos en CDMX; fechas y todos los detalles de The Lucky Me Tour

La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff volverá a los escenarios mexicanos con un concierto programado para el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, como parte de su nueva gira titulada The Lucky Me Tour.

Tras 15 años de espera, el regreso de la estrella pop a la capital mexicana es un hecho. What Dreams Are Made Of , la canción que marcó a toda una generación, volverá a sonar y la demanda de boletos será total.

.@banamex presenta:



SHE'S BACK! ¡Hilary Duff llegará con The Lucky Me Tour el 12 de febrero de 2027 al Palacio de los Deportes! ✨ Regístrate ahora para más información🪩#PreventaBanamex: 18 de febrero.

Venta general a partir del 19 de febrero.

Preventa y venta de boletos de The Lucky Me Tour en CDMX

El anuncio fue acompañado por los detalles de venta:



Venta Beyond: 16 de febrero a las 09:00 horas (tiempo del centro de México)

Venta Priority: 17 de febrero a las 09:00 horas

Preventa Banamex será el 18 de febrero a las 11:00 horas

Venta a fans: 19 de febrero a las 10:00 horas

Venta general: 20 de febrero a las 11:00 horas

Hasta el momento no se han dado a conocer precios oficiales ni mapa de secciones, por lo que se sugiere consultar únicamente fuentes oficiales para evitar fraudes o reventa irregular.

Información en desarrollo...