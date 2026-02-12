Hey now, hey now: Hilary Duff confirmó conciertos en CDMX; fechas y todos los detalles de The Lucky Me Tour
Tras casi dos décadas de espera, la estrella pop anuncia fecha en el Palacio de los Deportes. Esto es todo lo que sabemos sobre la venta de boletos.
La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff volverá a los escenarios mexicanos con un concierto programado para el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, como parte de su nueva gira titulada The Lucky Me Tour.
Tras 15 años de espera, el regreso de la estrella pop a la capital mexicana es un hecho. What Dreams Are Made Of , la canción que marcó a toda una generación, volverá a sonar y la demanda de boletos será total.
.@banamex presenta:— Ocesa Pop (@ocesa_pop) February 12, 2026
SHE'S BACK! ¡Hilary Duff llegará con The Lucky Me Tour el 12 de febrero de 2027 al Palacio de los Deportes! ✨ Regístrate ahora para más información🪩#PreventaBanamex: 18 de febrero.
Venta general a partir del 19 de febrero. pic.twitter.com/g40HCgoWO7
Preventa y venta de boletos de The Lucky Me Tour en CDMX
El anuncio fue acompañado por los detalles de venta:
- Venta Beyond: 16 de febrero a las 09:00 horas (tiempo del centro de México)
- Venta Priority: 17 de febrero a las 09:00 horas
- Preventa Banamex será el 18 de febrero a las 11:00 horas
- Venta a fans: 19 de febrero a las 10:00 horas
- Venta general: 20 de febrero a las 11:00 horas
Hasta el momento no se han dado a conocer precios oficiales ni mapa de secciones, por lo que se sugiere consultar únicamente fuentes oficiales para evitar fraudes o reventa irregular.
Información en desarrollo...