¡Se armó la taquiza! Dua Lipa abre taquería en CDMX; menú, precio y ubicación
La cantante británica ofrecerá a su fans una experiencia única en su taquería, conoce todos los detalles del lugar para que lo visites.
Dua Lipa ofrecerá tres conciertos en la CDMX como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour y tiene una sorpresa para sus fans chilangos pues tendrá su propia taquería y en adn Noticias te compartimos los detalles de esta experiencia imperdible.
Taquería La Dua en CDXM
Fue mediante redes sociales que se dio a conocer que la Taquería La Dua abrirá sus puertas durante los conciertos de la cantante británica, el objetivo es fusionar la cultura local con el concepto artístico que define su álbum Radical Optimism.
En el lugar encontrarás mercancía oficial de la artista y un menú con creaciones únicas y una ambientación que refleja l estética y colores del disco de la cantante. Algunas de las opciones que encontrarás en el menú son:
- Taco Radical Optimism de caramelo con queso
- Taco Houdini de chicharrón
- Taco María de arrachera
- Consome ilusión
- Bebidas como agua training season de pepino, caguamita o mini margarita
Las bebidas alcohólicas solo estarán a la venta para mayores de edad y junto con alimentos. El paquete tiene un precio de 249 pesos y ya incluye el servicio.
¡la próxima semana tenemos planazo en Taquería La Dua!— Warner Music México (@warnermusicmex) November 26, 2025
vamos a celebrar en grande la llegada de @DUALIPA a la CDMX con el Radical Optimism Tour 🌮
nos vemos del 1 al 5 de diciembre
horario: 12:00 p.m. – 12:00 a.m.
dirección: Av. Michoacán 93, Condesa pic.twitter.com/ISggc2UAZH
Cabe señalar que cada vez que Dua Lipa visita México se da el tiempo para disfrutar de la gastronomía y hace tiempo visitó una taquería y publicó fotos de sus tacos con todo y salsa.
Fechas, ubicación y horarios de Taquería La Dua
Taquería La Dua estará abierta del 1 al 5 de diciembre de 2025 en Avenida Michoacán 93 en la colonia Condesa y tendrá un horario de las 12:00 a las 00:00 horas.
Este lugar es una extensión del espectáculo que buscar celebrar la música y la cultura local par brindarle una experiencia única a los fans. Los conciertos de Dua Lipa serán el 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP.
