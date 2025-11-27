¡Se armó la taquiza! Dua Lipa abre taquería en CDMX; menú, precio y ubicación

Dua Lipa ofrecerá tres conciertos en la CDMX como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour y tiene una sorpresa para sus fans chilangos pues tendrá su propia taquería y en adn Noticias te compartimos los detalles de esta experiencia imperdible.

Taquería La Dua en CDXM

Fue mediante redes sociales que se dio a conocer que la Taquería La Dua abrirá sus puertas durante los conciertos de la cantante británica, el objetivo es fusionar la cultura local con el concepto artístico que define su álbum Radical Optimism.

En el lugar encontrarás mercancía oficial de la artista y un menú con creaciones únicas y una ambientación que refleja l estética y colores del disco de la cantante. Algunas de las opciones que encontrarás en el menú son:



Taco Radical Optimism de caramelo con queso

Taco Houdini de chicharrón

Taco María de arrachera

Consome ilusión

Bebidas como agua training season de pepino, caguamita o mini margarita

Las bebidas alcohólicas solo estarán a la venta para mayores de edad y junto con alimentos. El paquete tiene un precio de 249 pesos y ya incluye el servicio.

¡la próxima semana tenemos planazo en Taquería La Dua!

vamos a celebrar en grande la llegada de @DUALIPA a la CDMX con el Radical Optimism Tour 🌮



nos vemos del 1 al 5 de diciembre

horario: 12:00 p.m. – 12:00 a.m.

dirección: Av. Michoacán 93, Condesa pic.twitter.com/ISggc2UAZH — Warner Music México (@warnermusicmex) November 26, 2025

Cabe señalar que cada vez que Dua Lipa visita México se da el tiempo para disfrutar de la gastronomía y hace tiempo visitó una taquería y publicó fotos de sus tacos con todo y salsa.

Fechas, ubicación y horarios de Taquería La Dua

Taquería La Dua estará abierta del 1 al 5 de diciembre de 2025 en Avenida Michoacán 93 en la colonia Condesa y tendrá un horario de las 12:00 a las 00:00 horas.

Este lugar es una extensión del espectáculo que buscar celebrar la música y la cultura local par brindarle una experiencia única a los fans. Los conciertos de Dua Lipa serán el 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP.

