¡La ‘Loba’ regresa a México! Shakira anuncia tres conciertos para 2026; fechas y sedes
La cantante colombiana continúa batiendo récords en México, donde ya realizó exitosas presentaciones este 2025.
Tras un año exitoso sobre los escenarios internacionales y recibir el prestigioso galardón de Billboard por ser la artista femenina con "La gira latina más taquillera en la historia", Shakira ha confirmado que ofrecerá tres conciertos en México en febrero de 2026.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Shakira en México 2026: Fechas de conciertos y ciudades en las que se presentará
Las nuevas fechas confirmadas son:
- 21 de febrero - Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- 24 de febrero - Estadio Carlos Iturralde de Mérida, Yucatán
- 27 de febrero - Estadio GNP Seguros, CDMX
Estas presentaciones forman parte de su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".
La cantante colombiana continúa batiendo récords en México, donde ya realizó exitosas presentaciones en 2025, especialmente en la Ciudad de México donde ofreció 12 conciertos y vendió aproximadamente 65 mil boletos por noche. Esta nueva extensión de fechas evidencia la alta demanda y el fuerte cariño del público mexicano hacia la intérprete de éxitos como "Loba", "Antología" y "Ojos Así".
"El fervor del público mexicano no solo impresionó a la industria: influyó directamente en la decisión de agregar nuevas fechas, impulsada por la demanda masiva de los fans. Shakira regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira, en un encuentro que promete ser inolvidable", indicó Ocesa.
¡LA HISTORIA Y EL ÉXITO CONTINÚA! 💋 ¡La Loba regresa para el último rugido, la noche que marcará un antes y un después! 💎🐺 #LMYNLWorldTour#Viviresincreíble— Ocesa Pop (@ocesa_pop) November 26, 2025
Presentado por @GNPSeguros
Patrocinador especial @banamex #PreventaBanamex: 1 de dic.
Venta general a partir del 2… pic.twitter.com/c2R4KUu97Y
Preventa y venta de boletos para Shakira en México 2026
La preventa oficial para estos conciertos comenzará con distintas etapas. Para las fechas recién anunciadas, la programación será la siguiente:
- Preventa exclusiva Banamex (VIP): 27 de noviembre – 9:00 AM
- Preventa Priority Banamex: 28 de noviembre – 9:00 AM
- Preventa Banamex general: 1 de diciembre – 2:00 PM
- Venta general: 2 de diciembre – 2:00 PM
Todos los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster , con opción a pagar hasta 3 meses sin intereses utilizando tarjetas Banamex.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.