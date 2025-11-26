Conciertos J Balvin 2026: CDMX, Guadalajara y Monterrey, toda la información

J Balvin confirmó su regreso a los escenarios mexicanos en 2026 con tres conciertos que marcarán uno de los eventos urbanos más esperados del año. El artista colombiano visitará CDMX, Guadalajara y Monterrey en mayo, con shows producidos por OCESA. La gira, conocida provisionalmente como “Rayo Tour”, llega después del éxito del Coca-Cola Flow Fest 2025, donde Balvin reafirmó su fuerza en la música urbana.

Los fans de J Balvin México ya se preparan para asegurar boletos. La preventa Citibanamex inició esta semana y continuará hasta el 27 de noviembre de 2025. La venta general comenzará el 28 de noviembre a las 11:00 a.m. por Ticketmaster. La demanda será alta en todas las ciudades.

Fechas y ciudades confirmadas

J Balvin ofrecerá tres conciertos en recintos de gran capacidad. La gira comenzará el 14 de mayo en el Palacio de los Deportes en la CDMX. Continuará el 17 de mayo en la Arena VFG en Guadalajara y cerrará el 20 de mayo en la Arena Monterrey.

Estos tres conciertos representan el regreso formal del artista a México después de varios años sin tour propio. Al tratarse de fechas únicas por ciudad, se espera llenos totales y fuerte actividad en venta de boletos.

Boletos y proceso de compra

OCESA gestiona la preventa y la venta general. Los fans deben ingresar a Ticketmaster con cuenta activa y método de pago listo para evitar retrasos. Las filas virtuales podrían superar miles de usuarios en minutos.

La preventa Citibanamex permite pagos a meses sin intereses. La venta general abrirá para todos, aunque las mejores zonas suelen agotarse en la primera hora.

Precios estimados por ciudad

Los precios oficiales se publicarán en las próximas horas, pero se manejan rangos aproximados. En CDMX, Pista A costará entre $3,800 y $4,200, Pista B entre $2,800 y $3,200 y Platea entre $1,200 y $2,500. Los niveles superiores irán desde $480 hasta $1,500.

En Guadalajara y Monterrey los precios tienden a ser ligeramente menores. Los cargos por servicio y disponibilidad variarán según la zona elegida.

Recomendaciones para fans

Los seguidores deben ingresar a tiempo a la preventa si buscan pista o zonas premium. Ticketmaster podría presentar saturación, por lo que conviene tener buena conexión y no actualizar la página.

