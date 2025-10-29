Cultura, conciertos y ofrendas; así será la Noche de Museos este 29 octubre en la CDMX

Este miércoles 29 de octubre, más de 90 recintos culturales de la Ciudad de México (CDMX) abrirán sus puertas en horario extendido para celebrar la décima edición de la Noche de Museos 2025 , una jornada especial que combina arte, tradición y memoria en el marco del Día de Muertos.

Organizada por la Secretaría de Cultura capitalina , la iniciativa ofrecerá talleres, conciertos, proyecciones, conferencias y recorridos nocturnos, con actividades gratuitas y de bajo costo para toda la familia.

Seis recintos se suman por primera vez a la Noche de Museos

Este año destacan seis nuevos espacios participantes, entre ellos tres UTOPÍAS , que buscan acercar la cultura a las comunidades periféricas de la ciudad.



UTOPÍA Papalotl presentará la proyección Memoria Luminosa a las 17:00 horas

presentará la proyección Memoria Luminosa a las 17:00 horas UTOPÍA Ixtapalcalli ofrecerá sesiones de jazz y narración oral a las 17:00 y 18:00 horas

ofrecerá sesiones de jazz y narración oral a las 17:00 y 18:00 horas UTOPÍA Teotongo tendrá un coro de voces y velada de cuentos a la misma hora.

tendrá un coro de voces y velada de cuentos a la misma hora. Museo Simi Casa contará con una ofrenda monumental, visitas guiadas y un baile con disfraz, de 18:00 a 22:00 horas (entrada 100 pesos)

contará con una ofrenda monumental, visitas guiadas y un baile con disfraz, de 18:00 a 22:00 horas (entrada 100 pesos) La Galería Pedro Meyer participará con una muestra de fotografía contemporánea (18:00 a 19:00 horas, entrada libre)

participará con una muestra de fotografía contemporánea (18:00 a 19:00 horas, entrada libre) Fundación María y Héctor García proyectará el clásico Viridiana, de 18:00 a 20:00 horas, con acceso gratuito

Actividades destacadas en toda la CDMX

Si quieres otro plan, toma en cuenta que esto también pasará en la capital:



El Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana presentará una ofrenda dedicada al voluntariado, con visitas guiadas gratuitas a las 18:30 y 19:30 horas

presentará una ofrenda dedicada al voluntariado, con visitas guiadas gratuitas a las 18:30 y 19:30 horas En la Zona Arqueológica de Tlatelolco se realizará un taller para decorar calaveritas de dulce, de 17:00 a 18:00 horas, con cupo limitado

se realizará un taller para decorar calaveritas de dulce, de 17:00 a 18:00 horas, con cupo limitado Por su parte, el FARO Indios Verdes se transformará en un “jardín de alebrijes” con música y danza en vivo desde las 18:00 horas

se transformará en un con música y danza en vivo desde las 18:00 horas El FARO Aragón proyectará El exorcista

proyectará Museo UNAM Hoy organizará un baile de calaveritas y una actividad literaria titulada Escribiendo desde el más allá

organizará un y una actividad literaria titulada Ágora Galería del Pueblo inaugurará la ofrenda Semillas de lucha a las 17:00 horas (registro previo)

inaugurará la ofrenda a las 17:00 horas (registro previo) Museo de la Cancillería recibirá al público con un concierto de blues a las 19:00 horas

Consejos para disfrutar la jornada

Planea tu recorrido:



Selecciona recintos cercanos para aprovechar el tiempo

para aprovechar el tiempo Llega temprano , algunas actividades tienen cupo limitado o requieren registro

, algunas actividades tienen cupo limitado o requieren registro Verifica costos , ya que la mayoría son gratuitas, pero algunas cobran entrada

, ya que la mayoría son gratuitas, pero algunas cobran entrada Consulta la cartelera completa

La Noche de Museos 2025 es una oportunidad para reconectar con las tradiciones mexicanas y disfrutar del arte en comunidad.

