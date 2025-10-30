¡La gira del adiós! Ciudades, fechas de preventa y precios de los ÚLTIMOS concierto de Megadeth en México

Después de varias semanas de especulación sobre las fechas y ciudades de México que visitaría Megadeth en su última gira a nivel mundial, este jueves 30 de octubre se dio a conocer que la agrupación liderada por Dave Mustaine se presentará en la capital del país, Guadalajara y Monterrey en mayo del próximo 2026.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes, que la agrupación informó que México será el último país de Latinoamérica en donde se presentarán de manera masiva, esto tras sus conciertos en Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Chile.

¿En dónde serán los últimos conciertos de Megadeth en México?

México será el único país de América Latina que podrá disfrutar de más de un concierto de la gira del adiós de Megadeth , pues de acuerdo con el calendario publicado por la agrupación de metal, se presentarán en los siguientes recintos:

8 de mayo en Nuevo León dentro de la Arena Monterrey

10 de mayo en la CDMX dentro de la Arena Ciudad de México

13 de mayo en Jalisco dentro de la Arena Guadalajara

Estas serán las últimas tres presentaciones de Dave Mustaine y compañía en territorio nacional como “Megadeth”, pues el vocalista y guitarrista de la banda anunció que tras el 2026 se retirarán de manera oficial de los shows en vivo y producciones discográficas.

Latin America, we’re heading your way in 2026. See you there 🤘 Info for when to grab those tickets:



Lima

Cyber Army - Nov 2 @ 10am

Interbank Presale - Nov 4 @ 10am

General Sale - Nov 6 @ 10am



Colombia:

Cyber Army - Nov 3 @ 10am local time

Venue Presale - Nov 4 @ 10am local… pic.twitter.com/9BaNYRfW4s — Megadeth (@Megadeth) October 30, 2025

Fechas de preventa y venta general para los conciertos de Megadeth en México

De acuerdo con el anuncio emitido tanto por la agrupación como por los organizadores de los eventos, la preventa de los boletos para los tres conciertos serán los días 10 y 11 de noviembre de este mismo 2025. Además, se detalló que la misma será exclusivamente para usuarios con tarjetas de crédito de Banco Azteca.

Será a partir del 12 de noviembre próximo que todas y todos los fanáticos de Megadeth podrán adquirir sus entradas gracias a la venta general, a la cual podrán acceder con cualquier banco.

Precios de los boletos de Megadeth en México

A pesar del anuncio sobre la preventa para los conciertos de Megadeth en México, no se revelaron los costos que tendrán los boletos al público en general.

Sin embargo y tomando el precio de los mismos para su último concierto en México, el cual fue en abril de 2024, se puede deducir que los costos rondarán entre los 600 y los mil 800 pesos dependiendo de las zonas.

