A qué hora serán los conciertos de ópera para el Día de Muertos en el Zócalo

La celebración del Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) no solo se llena de altares, catrinas y ofrendas monumentales, este 2025, el corazón del Centro Histórico vibra con conciertos de ópera gratuitos que mezclan tradición, música y magia.

Y es que, si lo tuyo es la música, no te puedes perder un espectáculo de vanguardia: la ópera fílmica Cuauhtemóctzin, que formará parte de las actividades culturales de esta gran celebración de Día de Muertos, un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Qué habrá en los conciertos de ópera de Día de Muertos 2025?

La ópera “Cuauhtemóctzin” lleva al escenario la historia del último tlatoani mexica, viendo la vida y el trágico final de este personaje histórico desde una óptica que combina español, náhuatl y maya.

El relato se presenta como un ensayo escénico del autor Aniceto Ortega, en el que el personaje principal, Ysabel, recuerda su vida y su vínculo con Cuauhtemóctzin mientras se encuentra al borde de la muerte.

La ambientación busca fusionar tres elementos: la tradición del Día de Muertos (con flores de cempasúchil, iluminación especial y la atmósfera del Zócalo), la historia prehispánica de Tenochtitlan (ya que la ofrenda tiene temática de los 700 años de México Tenochtitlan) y una obra de ópera que integra idiomas ancestrales.

Lo mejor de todo es que podrás acudir con toda la familia a disfrutar de este espectáculo icónico, frente a una ofrenda monumental , pues la entrada es totalmente gratis y está pensado para personas de todas las edades. Desde el abuelito hasta los pequeños consentidos de la casa podrán disfrutar de este evento de Día de Muertos en la CDMX.

Fechas y horarios de los conciertos de ópera gratis en la CDMX

Si planeas acudir, te recomendamos llegar con anticipación para encontrar un buen lugar, disfrutar del ambiente de la plaza y de la ofrenda monumental, la cual estará instalada en el Zócalo capitalino hasta el domingo 2 de noviembre. Las fechas y horarios en los que podrás disfrutar de los conciertos de ópera de Día de Muertos son los siguientes:

Fechas: El viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre

Horarios: Todos los conciertos están programados para iniciar en punto de las 19:00 horas

Sede: La Plaza de la Constitución (Zócalo).

Recomendaciones para disfrutar de los conciertos gratuitos en el Zócalo

Dado que el evento es gratuito y al aire libre, te recomendamos acudir con ropa cómoda, líquidos y algún snack. También conviene verificar el transporte público y la afluencia, ya que es una zona muy concurrida en esas fechas.

Si estás en la CDMX para el Día de Muertos 2025, esta es una oportunidad única de vivir un espectáculo de ópera en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, al aire libre, totalmente gratis y con una propuesta que conecta historia, música y tradición. ¡No te lo pierdas!