Únete al lado oscuro; fechas, sedes y todo lo que debes saber de la Star Wars Convention en CDMX

Si uno de tus sueños era poder acudir a la Star Wars Convention que se organiza cada año te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente se reveló que el próximo 1 de febrero del 2026 se estará llevando a cabo este evento en las calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el anuncio oficial sobre la convención, para el 2026 habrá espacios destinados para coleccionistas, así como cosplay zombie, bazar de venta, así como la participación de los actores de doblaje que le dieron voz a personajes como C-3PO y el Emperador Palpatine.

¿En dónde será la Star Wars Convention 2026 en CDMX?

De acuerdo con el anuncio oficial la Star Wars Convention del próximo 2026, se estará llevando a cabo en el Centro de Convenciones Churubusco, el cual se ubica sobre Calzada de Tlalpan dentro de la alcaldía Coyoacán.

Será a partir de las 11:00 y hasta las 17:00 horas, que las y los amantes del universo de Star Wars podrán disfrutar de la convención de manera gratuita, pues se reveló que el ingreso no tendrá costo alguno para los asistentes.

¿Qué habrá en la convención de Star Wars 2026 en la CDMX?

El evento arrancará a las 10:00 de la mañana con la Marcha Imperial del Terror, la cual se llevará a cabo sobre la Calzada de Tlalpan en su esquina con Churubusco. Será justo esta actividad la que le dará paso a lo siguiente:

Reunión con los actores de doblaje de Star Wars

Bazar galáctico

Cosplay zombie

Zona para coleccionistas

Venta de artículos oficiales

¿Cómo llegar en transporte público a la Star Wars Convention 2026?

Vale la pena mencionar que la forma más sencilla de llegar a la Star Wars Convention 2026, es haciendo uso de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) y descender en la estación General Anaya.

Será a partir de este punto, que los interesados deberán caminar por un par de minutos para poder llegar a la zona en donde partirá la movilización antes mencionada.

