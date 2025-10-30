inklusion.png Sitio accesible
Tiempo Libre
Nota

Llega el 28 festival EuroJazz 2025; fechas y artistas

¡Prepárate! Ya esta lista la programación del Festival EuroJazz y este año habrá agrupaciones de Polonia, Estados Unidos, Madrid, Italia y Países Bajos.

Fecha y artistas del EuroJazz 2025
X: @cultura_mx
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si eres melómano, no te puedes perder el 28 Festival Eurojazz que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes (CENART), donde podrás disfrutar de música de diferentes países como España, Italia, Estados Unidos, Polonia y más.

¿Cuándo y dónde será el EuroJazz 2025?

Es importante mencionar que el evento es para todo público; la entrada es libre y se llevará a cabo en las áreas verdes del CENART los sábados y domingos del 9 al 23 de noviembre. Los conciertos se realizarán de las 13:00 y a las 17:00 horas.

Programación del EuroJazz 2025

Domingo 9 de noviembre

  • 13:00 horas Irlanda: Córas Trío
  • 17:00 horas Austria: Yvonne Moriel:: Sweetlife

Sábado 15 de noviembre

  • 13:00 horas Finlandia: Pekka Pykkänen Quartet
  • 17:00 horas Estados Unidos: Texas Tech Jazz Orchestra

Domingo 16 de noviembre

Sábado 22 de noviembre

  • 13:00 horas México: 5° Elemento
  • 17:00 horas Países Bajos: Leonardo Prieto Ensemble

Domingo 23 de noviembre

  • 13:00 horas Italia: Luca Velotti 4TET
  • 16:00 horas Polonia: Marcin Pasecki Trio

Origen del jazz

El jazz nació a finales del siglo XIX en Nueva Orleans y fue el resultado de una fusión entre diversas influencias musicales, particularmente de la comunidad afroamericana. Dicho género comenzó a extenderse por todo el país, especialmente en Chicago y Nueva York y fue evolucionando hasta convertirse en música muy popular.

Fue a partir de la década de 1920 con la popularidad de artistas como Louis Armstrong que fue reconocida como una forma musical legítima y sofisticada. La improvisación caracteriza al jazz, es decir que los músicos no tocaban siempre las mismas notas ni seguían estrictamente una partitura. El género se transformó en una parte fundamental de la cultura estadounidense.

CDMX
