Llega el 28 festival EuroJazz 2025; fechas y artistas

Si eres melómano, no te puedes perder el 28 Festival Eurojazz que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes (CENART), donde podrás disfrutar de música de diferentes países como España, Italia, Estados Unidos, Polonia y más.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo y dónde será el EuroJazz 2025?

Es importante mencionar que el evento es para todo público; la entrada es libre y se llevará a cabo en las áreas verdes del CENART los sábados y domingos del 9 al 23 de noviembre. Los conciertos se realizarán de las 13:00 y a las 17:00 horas.

Programación del EuroJazz 2025

Domingo 9 de noviembre



13:00 horas Irlanda: Córas Trío

17:00 horas Austria: Yvonne Moriel:: Sweetlife

Sábado 15 de noviembre



13:00 horas Finlandia: Pekka Pykkänen Quartet

17:00 horas Estados Unidos: Texas Tech Jazz Orchestra

Domingo 16 de noviembre



13:00 horas Suiza: No Square Jazz Quartet

17:00 horas España: Gilipojazz

Sábado 22 de noviembre



13:00 horas México: 5° Elemento

17:00 horas Países Bajos: Leonardo Prieto Ensemble

Domingo 23 de noviembre



13:00 horas Italia: Luca Velotti 4TET

16:00 horas Polonia: Marcin Pasecki Trio

¡Ponlo en tu agenda! Ya tenemos la programación del 28 Festival Eurojazz, que este año llega con grandes agrupaciones que llevan el género a otro nivel 🇮🇪🇦🇹🇫🇮🇺🇸🇲🇽🇪🇸🇳🇱🇨🇭🇮🇹🇵🇱🇪🇺



Una colaboración entre @cultura_mx y @UEenMexico. pic.twitter.com/YMSLW0aKP1 — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) October 29, 2025

Origen del jazz

El jazz nació a finales del siglo XIX en Nueva Orleans y fue el resultado de una fusión entre diversas influencias musicales, particularmente de la comunidad afroamericana. Dicho género comenzó a extenderse por todo el país, especialmente en Chicago y Nueva York y fue evolucionando hasta convertirse en música muy popular.

Fue a partir de la década de 1920 con la popularidad de artistas como Louis Armstrong que fue reconocida como una forma musical legítima y sofisticada. La improvisación caracteriza al jazz, es decir que los músicos no tocaban siempre las mismas notas ni seguían estrictamente una partitura. El género se transformó en una parte fundamental de la cultura estadounidense.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.