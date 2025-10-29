Habrá conciertos gratis en Guadalajara por el Mundial 2026 con estos cantantes

Guadalajara, la capital tapatía, se alista para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con música, cultura y diversión, ya que se realizarán conciertos gratuitos protagonizados por artistas jaliscienses de renombre.

La información fue confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus , así como por la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, en un evento oficial donde aseguraron que son la sede "más mexicana" de la próxima justa deportiva.

Guadalajara será la mejor sede mundialista ⚽️🏆 y además, estamos organizando un FIFA Fan Festival lleno de diversión, cultura, gastronomía y grandes sorpresas en el corazón de nuestra ciudad.



Serán 39 días en los que vamos a recibir a más de 2.5 millones de visitantes, 39 días… pic.twitter.com/N0lezqX134 — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) October 29, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Artistas confirmados

Entre los nombres destacados que formarán parte de esta serie de conciertos están:



Maná

Carlos Santana

Alejandro Fernández El Potrillo, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana.

El gobernador explicó que los conciertos se realizarán en espacios emblemáticos de la ciudad, como la Glorieta La Minerva y la Plaza de la Liberación, para acercar la música a locales y visitantes.

“Estamos pensando llevar a la Minerva, ya hemos cerrado la fecha que estaremos por anunciar, para que Maná toque unos días antes o después del partido de la Selección Mexicana”, señaló Lemus.

La Copa del Mundo llegó a TV Azteca a un año del Mundial de 2026 [VIDEO] TV Azteca recibió una visita muy especial de cara al Mundial de 2026: La Copa del Mundo, a menos de un año de comenzar con el torneo más importante de futbol.

Fechas y sedes tentativas

Aunque aún no se han confirmado los días exactos, se prevé que los conciertos se realicen alrededor del 18 de junio de 2026, fecha en que la Selección Mexicana disputará su segundo partido en el Estadio Akron .

Además de la Minerva y la Plaza de la Liberación, se consideran espacios alternos en Zapopan como el Parque Rojo, Parque La Mujer, Parque de las Niñas y los Niños, además de la Plaza Las Américas, para acercar la fiesta a distintos públicos.

Fan Fests y cultura mundialista

Estos conciertos forman parte de los Fan Fests , actividades organizadas por la FIFA en colaboración con gobiernos locales para que los aficionados vivan el Mundial fuera de los estadios.

Se espera que miles de personas disfruten de transmisiones de partidos en pantallas gigantes, música en vivo, gastronomía y otras actividades culturales, todo de forma gratuita.

Jalisco ya espera el Mundial 2026

La realización de estos conciertos no solo busca celebrar el Mundial, sino también impulsar el turismo, la economía local y mostrar al mundo la identidad cultural de Jalisco .

La presencia de artistas de renombre mundial asegura que la ciudad se convierta en un epicentro de música, deporte y cultura durante el torneo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.