Plan imperdible; sedes y precio de los mejores santuarios de mariposa monarca a 3 horas de CDMX

Con la llegada de noviembre oficialmente entramos en la temporada donde los santuarios de la mariposa monarca se llenan con cientos de miles de ejemplares, esto en medio de un espectáculo que es considerado como uno de los más espectaculares en el mundo de la naturaleza gracias a los colores y avistamientos.

Dentro de Michoacán destacan los santuarios conocidos como El Rosario, Sierra Chincua y Senguio, mientras que en el Estado de México (Edomex) se cuentan con las zonas de Piedra Herrada, La Mesa y El Capulín.

Mariposa monarca cubrió 1.79 hectáreas de bosque este año [VIDEO] Este año, las mariposas monarcas cubrieron 1.79 hectáreas de bosque debido a que hubo condiciones climáticas favorables.

¿Cuáles son los mejores santuarios de mariposa monarca en México?

Si bien es cierto que “en gustos se rompen géneros”, uno de los santuarios de la mariposa monarca considerado entre los mejores a nivel nacional e internacional por su gran tamaño es el de El Rosario, el cual se ubica a tan solo 20 minutos del Pueblo Mágico de Angangueo en Michoacán.

El segundo en la lista es el santuario de Sierra Chincua, considerado como el segundo más grande en el estado de Michoacán y en el cual, se hacen presentes cientos de mariposas monarca para su temporada de hibernación.

Por último se destaca el santuario de La Mesa en Sierra Campanario, Estado de México. Se menciona que en este ejido se cuenta con un criadero de venado abierto para turistas, los cuales pueden disfrutar de los avistamientos de ejemplares.

Precio de los santuarios de la mariposa monarca en México

Es importante señalar que dentro del estado de Michoacán el precio para poder ingresar a los santuarios de la mariposa monarca está homologado en 150 pesos para adulto, así como en 100 pesos para niños. Es por ello que tanto los espacios de Sierra Chincua y El Rosario rondarán en los costos de ingreso antes mencionados.

Por su parte y de acuerdo con el portal de Turismo del Gobierno del Estado de México (Edomex), el precio de ingreso al santuario La Mesa en Sierra Campanario a de los 50 pesos en niños de 6 a los 12 años de edad, hasta los 80 pesos en personas mayores de los 13 años.

Recomendaciones para ver a las mariposas monarca en su hábitat

De acuerdo con el mismo Gobierno de México, para poder acudir a los santuarios de la mariposa monarca tanto en Michoacán como en el Edomex, se recomienda permanecer en silencio durante la estancia, así como no tomar fotos y videos con flash para evitar molestar a los ejemplares.

