¡Pura diversión! Fecha y horario de la carrera de botargas de la UNAM

Para cerrar el año, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se llevará a cabo la carrera de botargas , una de las actividades más divertidas para cerrar el ciclo y darle la bienvenida a las vacaciones, aquí te compartimos toda la información.

¿Cuándo y dónde es la carrera de botargas?

La carrera de botargas se realizará el jueves 27 de noviembre a las 12:00 horas en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán ubicada en Naucalpan en el Estado de México.

Cabe destacar que esta carrera se ha convertido en una tradición donde los asistentes pueden ver tiburones, conejos, dinosaurios y diversos personajes correr y pasar obstáculos por todo el campus. No solo se divierten los que participan, pues los asistentes al evento disfrutan de ver los diseños de las botargas y cómo compiten por ganar y hacen lo que sea por lograrlo.

Requisitos para participar

Para formar parte de la carrera de botargas es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Pertenecer a la comunidad estudiantil inscrita

La participación es individual

Pueden participar botargas hechas de espuma o inflables

No pueden participar personas con disfraces ni pijamas

Es importante mencionar que aunque no estés inscrito podrás participar pero no competirás, es decir que no ganarás ninguno de los premios que se otorgan.

La carrera es un recorrido con obstáculos de 100 metros en la cancha de futbol americano Estado de la FES Acatlán.

Para inscribirte es necesario ingresar a la siguiente liga y una vez que hayas confirmado que cumples con los requisitos deberás tener a la mano nombre completo, correo electrónico, número de cuenta y carrera.

