¡De requesón y huitlacoche! Festival de la gordita 2025 tendrá música, teatro y gastronomía tradicional

Si te gustan los antojitos mexicanos y eres fan de las gorditas no te puedes perder el Festival de la Gordita 2025 un evento donde podrás disfrutar de la gastronomía, actividades deportivas, artísticas, artesanales y más, y aquí te compartimos toda la información para que no te la pierdas

¿Qué habrá en el Festival de la Gordita 2025?

Durante el festival habrá muchas actividades para disfrutar en familia como la carrera atlética de 9 kilómetros, el programa artístico reunirá a 244 artistas locales, además en los tres escenarios que habrá podrás ver presentaciones de folklore, teatro, títeres y música tradicional mexicana.

La Expo Artesanal contará con la participación de 104 creadores locales que ofrecerán productos como bordados, mermeladas, postres, artesanía y preparaciones gastronómicas.

Zona de dulces tradicionales

Granja interactiva

Espacio de pintura

Expo pulquera

Taller de elaboración de gorditas

En el festival se ofrecerá un taller de elaboración de gorditas donde los asistentes conocerán sobre el proceso de preparación y habrá degustaciones. Deleitarás tu paladar con gorditas de chicharrón, requesón y otras variedades como huitlacoche, quelites, flor de calabaza, nopales y otros guisos.

Fecha y lugar del Festival de la Gordita 2025

El Festival de la Gordita se llevará a cabo el 13 de diciembre de 2025 en Tepatepec, municipio De Francisco I. Madero dentro del Valle de Mezquital en Hidalgo. Las actividades comenzarán a las 07:30 horas con la carrera y concluirán a las 22:00 horas con la presentación de la Banda Huracán.

Para llegar desde la CDMX debes tomar la Carretera Federal 85/ Autopista México-Pachuca (85D) y después tomar la salid derecha en Carretera México-Pachuca y mantenerte a la derecha en Boulevard Colonias hasta la Carretera Actopan-Progreso y así llegar a Tepatepec, el recorrido es de aproximadamente una hora y 47 minutos.

