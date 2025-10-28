inklusion.png Sitio accesible
Precios y detalles del concierto de Iron Maiden en CDMX

La banda inglesa celebra 4 décadas de trayectoria con una gira en tributo a sus dos primeros álbumes.

Iron Maiden en CDMX para 2026
Getty Images
1 minutos de lectura.
Escrito por: Sergio Valladares

Todavía no se acaba 2025 y ya tenemos una cantidad impresionante de conciertos de primer nivel en CDMX. Octubre nos sorprendió con un anuncio que pocos esperaban, Iron Maiden confirmó su regreso a CDMX para el 2 de octubre de 2026 en el coloso de Iztacalco , el Estadio GNP Seguros.

Iron Maiden visitará México como parte de su gira mundial RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2025-2026 , una gira tributo a sus dos primeros álbumes de estudio: Iron Maiden y The Killers, además del 34 aniversario de su primera visita a México con el Fear Of The Dark World Tour.

Festival Hipnosis 2022
Precios por zona del concierto de Iron Maiden

Los boletos van a estar disponible a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes (enfrente del estadio GNP), de martes a domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Habrá una preventa para usuarios de Banamex el jueves 30 de octubre por medio de Ticketmaster, la venta general será el viernes 31 de octubre a las 11:00 a.m.

Estos son los precios:

General A: $2,207.00 MXN

General B $1,463.00 MXN

Zona GNP $3,209.00 MXN

Verde B $2,465.00 MXN

Naranja B $1,823.00 MXN

Verde C $1,339.00 MXN

Naranja C $967.00 MXN

