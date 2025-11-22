inklusion.png Sitio accesible
¡Santa Claus llegó a Six Flags! Christmas in the Park comienza en esta fecha y habrá muchas sorpresas

Las celebraciones navideñas ya están a la vuelta de la esquina y si quieres ver a Santa Claus y disfrutar del Kilahuea y otras atracciones, te contamos cuándo empieza Christmas in the Park en Six Flags.

Actualizado el 22 noviembre 2025 13:33hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Falta muy poco para que termine el año y la Navidad ya se acerca, así que si quieres disfrutar de toda la magia de Christmas in the Park de Six Flags , en adn Noticias te tenemos todos los detalles para que no te la pierdas y pases un momento inolvidable con tu familia.

¿Cuándo comienza Christmas in the Park en Six Flags?

Como cada año, el parque de diversiones se llena de luces y adornos navideños para las celebraciones por las fiestas decembrinas y si quieres ir a divertirte y tomar fotos con Santa Claus y los duendes, Six Flags dio a conocer que a partir del 27 de noviembre de 2025 y hasta el 18 de enero de 2026 el parque estará con la decoración de Navidad.

Aún no se han anunciado las atracciones de este año, pero en los anteriores ha habido nevadas artificiales, desfiles y muchas actividades así que este 2025 no será la excepción.

Ubicación y precios de Six Flas

El Gold Pass 2026 tiene un precio de 989 pesos hasta el 1 de diciembre, después de esa fecha su costo cambiará. Incluye visitas ilimitadas a Six Flags México, Hurricane Harbor Oaxtepec, estacionamiento gratis y 10% de descuento en alimentos y mercancía participantes.

El Prestige Pass 2026 cuesta mil 999 pesos que incluye estacionamiento preferente, flash pass de un acceso por visita al parque y se le puede agregar un All Park Passport.

Mientras que el boleto de un día tiene un precio de 899 pesos y solo es la admisión general al parque el día seleccionado.

Six Flags México se encuentra ubicado en la carretera Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan y tiene un horario de 10:00 a 22:00 horas; sin embargo, te recomendamos consultar el horario antes de ir.

La forma más sencilla de llegar a Six Flags en transporte público es:

Central de autobuses del Norte: Tomar el metro dirección Pantitlán, y transbordar en La Raza con dirección Universidad, al salir preguntar por el paradero de autobuses hacia Six Flags.

Central de autobuses del Sur: Toma el Trolebús DM3 dirección Ciudad Universitaria y baja en la esquina de v. Copilco y Av. Universidad y transborda a los autobuses 87 o 125 con dirección a Zacatón de Bosques/Bosques del Pedregal y te dejarán en la entrada del parque.

Observatorio: Sube al Metro en la estación Tapo con dirección a Observatorio y transborda en Balderas con dirección a Universidad, baja en la última estación y pregunta por los autobuses que van al parque.

