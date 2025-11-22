¡Santa Claus llegó a Six Flags! Christmas in the Park comienza en esta fecha y habrá muchas sorpresas

Falta muy poco para que termine el año y la Navidad ya se acerca, así que si quieres disfrutar de toda la magia de Christmas in the Park de Six Flags , en adn Noticias te tenemos todos los detalles para que no te la pierdas y pases un momento inolvidable con tu familia.

¿Cuándo comienza Christmas in the Park en Six Flags?

Como cada año, el parque de diversiones se llena de luces y adornos navideños para las celebraciones por las fiestas decembrinas y si quieres ir a divertirte y tomar fotos con Santa Claus y los duendes, Six Flags dio a conocer que a partir del 27 de noviembre de 2025 y hasta el 18 de enero de 2026 el parque estará con la decoración de Navidad.

Cuando la noche se dispersa… todo vuelve a brillar aquí en Six Flags México. ¿Están listos para pedir su deseo? ✨✨ abrimos hilo pic.twitter.com/EQGhjRdl9z — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) November 19, 2025

Aún no se han anunciado las atracciones de este año, pero en los anteriores ha habido nevadas artificiales, desfiles y muchas actividades así que este 2025 no será la excepción.

Ubicación y precios de Six Flas

El Gold Pass 2026 tiene un precio de 989 pesos hasta el 1 de diciembre, después de esa fecha su costo cambiará. Incluye visitas ilimitadas a Six Flags México, Hurricane Harbor Oaxtepec, estacionamiento gratis y 10% de descuento en alimentos y mercancía participantes.

El Prestige Pass 2026 cuesta mil 999 pesos que incluye estacionamiento preferente, flash pass de un acceso por visita al parque y se le puede agregar un All Park Passport.

Mientras que el boleto de un día tiene un precio de 899 pesos y solo es la admisión general al parque el día seleccionado.

Six Flags México se encuentra ubicado en la carretera Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan y tiene un horario de 10:00 a 22:00 horas; sin embargo, te recomendamos consultar el horario antes de ir.

La forma más sencilla de llegar a Six Flags en transporte público es:

Central de autobuses del Norte: Tomar el metro dirección Pantitlán, y transbordar en La Raza con dirección Universidad, al salir preguntar por el paradero de autobuses hacia Six Flags.

Central de autobuses del Sur: Toma el Trolebús DM3 dirección Ciudad Universitaria y baja en la esquina de v. Copilco y Av. Universidad y transborda a los autobuses 87 o 125 con dirección a Zacatón de Bosques/Bosques del Pedregal y te dejarán en la entrada del parque.

Observatorio: Sube al Metro en la estación Tapo con dirección a Observatorio y transborda en Balderas con dirección a Universidad, baja en la última estación y pregunta por los autobuses que van al parque.

