El primer parque con nieve real cerca de la CDMX; todo sobre el nuevo Artik Snow Park

¿Buscas una actividad diferente este invierno en la Ciudad de México? Podrías considerar ir al Artik Snow Park, el primer parque con nieve real que se encuentra muy cerca de la capital y que promete una tarde llena de diversión.

El nuevo Artik Snow Park traerá nieve real al centro del país con resbaladillas, snow tubing, trompolines helados, pasadizos y muchas más actividades que aseguran una actividad que promete diversión asegurada para todos los que se atrevan a intentarlo.

¿Qué hay en el Artik Snow Park?

Es un lugar en el que encontraremos actividades para toda la familia, desde albercas de pelotas hasta una tirolesa, pasando por desafíos llenos de nieve que podrán a prueba habilidades de equilibrio y velocidad.

Durante toda la visita al parque hay una simulación de nieve , por lo que podrás vivir la verdadera experiencia de estar en un lugar durante una nevada, mientras disfrutas de toboganes, videojuegos, rapel y hasta un salto en caída libre.

¿Dónde está y qué horario tiene el Artik Snow Park?

Lo mejor es que es muy sencillo llegar. El parque se encuentra en Plaza Espacio Esmeralda, en Av, Jorge Jiménez Cantú, Bosque Esmeralda, en el Estado de México , aproximadamente a una hora de viaje de la capital.

Además, considera que el parque abre de lunes a viernes, desde las 13:00 hasta las 20:00 horas, mientras que los días sábados tiene un horario de 10:00 am a 21:00 pm, y los domingos opera de 10:00 am a las 20:00 pm.

¿Cuánto cuesta el Artik Snow Park?

El acceso general tiene un costo de $599 pesos por persona, en el que incluye todas las atracciones sin límite de tiempo (las calcetas las venden aparte, por $70 pesos). Destaca que los menores de 2 años no pagan entrada.

