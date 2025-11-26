Christian Nodal, Carín León, Yuridia y más en el palenque de la Feria de León 2026; fechas y precios de boletos

¿Lista para el concierto de Christian Nodal o de Carín León en la Feria de León 2026? El palenque de esta tradicional feria es uno de los eventos más esperados de inicios de año. Además de estos dos exponentes de la música regional mexicana, podrás disfrutar de una amplia cartelera y un sinfín de actividades.

Para que no te pierdas a tu artista favorito, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles sobre el palenque de la Feria de León 2026. Anótale.

¿Cuándo será la Feria de León 2026?

Como cada año, el Foro Mazda y el Palenque de León de la ciudad de León, Guanajuato, se convierten en sedes de este magno evento, que en su edición 2026, contará con una espectacular cartelera que incluye distintos géneros y nombres como Christian Nodal, Carín León , Yuridia, Foo Fighters, Los Ángeles Azules, La Arrolladora Banda El Limón, Zoé, entre muchos otros.

La Feria de León 2026 se llevará a cabo a partir del 9 de enero y hasta el 4 de febrero de 2026.

¿Qué artistas habrá en la Feria de León 2026?

Este año, la Feria de Léon tiene preparada una cartelera de lujo para celebrar sus 150 años de existencia. Por lo que, los asistentes vivirán noches llenas de música, energía y momentos que los harán vibrar. A continuación, te compartimos la lista de artistas confirmados en ambas sedes de la Feria de León 2026.

Foro Mazda

9 de enero: Enjambre

10 de enero: Foo Fighters

11 de enero: Pequeños Musical

16 de enero: La Trakalosa de Monterrey

17 de enero: DLD

20 de enero: Los Recoditos

22 de enero: Los Ángeles Azules

23 de enero: La Arrolladora Banda El Limón

24 de enero: Kinky

30 de enero: Tiësto

31 de enero: Moenia

1 de febrero: Paty Cantú y Mau y Ricky

3 de febrero: Banda Machos

4 de febrero: Zoé

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la manera en la que se realizará la entrega de boletos para los conciertos en el Foro Mazda que se espera sigan siendo totalmente gratuitos.

Palenque de la Feria de León

9 de enero: Alfredo Olivas

10 de enero: Gloria Trevi

11 de enero: Palomazo Norteño

16 de enero: Carlos Rivera

17 de enero: Julión Álvarez

18 de enero: Pancho Barraza

19 de enero: Banda Cuisillos

20 de enero: María José

21 de enero: Matute

22 y 23 de enero: Carin León

24 de enero: Emmanuel y Mijares

25 de enero: Conjunto Primavera

26 de enero: Yuridia

27 de enero: Juntos

29 de enero: Christian Nodal

30 y 31 de enero: Alejandro Fernández

1 de febrero: Banda MS

2 y 3 de febrero: Edén Muñoz

4 de febrero: Chuy Lizárraga

Te recomendamos que te mantengas al tanto de las redes sociales del evento y de adn Noticias, donde te mantendremos al tanto de todos los detalles del Palenque de la Feria de León 2026 y recuerda, ¡aparta la fecha!

