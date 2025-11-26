Christian Nodal, Carín León, Yuridia y más en el palenque de la Feria de León 2026; fechas y precios de boletos
¡Aparta la fecha! Esta es la lista completa de los artistas que se presentarán en la tradicional Feria de León 2026.
¿Lista para el concierto de Christian Nodal o de Carín León en la Feria de León 2026? El palenque de esta tradicional feria es uno de los eventos más esperados de inicios de año. Además de estos dos exponentes de la música regional mexicana, podrás disfrutar de una amplia cartelera y un sinfín de actividades.
Para que no te pierdas a tu artista favorito, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles sobre el palenque de la Feria de León 2026. Anótale.
¿Cuándo será la Feria de León 2026?
Como cada año, el Foro Mazda y el Palenque de León de la ciudad de León, Guanajuato, se convierten en sedes de este magno evento, que en su edición 2026, contará con una espectacular cartelera que incluye distintos géneros y nombres como Christian Nodal, Carín León , Yuridia, Foo Fighters, Los Ángeles Azules, La Arrolladora Banda El Limón, Zoé, entre muchos otros.
- La Feria de León 2026 se llevará a cabo a partir del 9 de enero y hasta el 4 de febrero de 2026.
¿Qué artistas habrá en la Feria de León 2026?
Este año, la Feria de Léon tiene preparada una cartelera de lujo para celebrar sus 150 años de existencia. Por lo que, los asistentes vivirán noches llenas de música, energía y momentos que los harán vibrar. A continuación, te compartimos la lista de artistas confirmados en ambas sedes de la Feria de León 2026.
Foro Mazda
- 9 de enero: Enjambre
- 10 de enero: Foo Fighters
- 11 de enero: Pequeños Musical
- 16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
- 17 de enero: DLD
- 20 de enero: Los Recoditos
- 22 de enero: Los Ángeles Azules
- 23 de enero: La Arrolladora Banda El Limón
- 24 de enero: Kinky
- 30 de enero: Tiësto
- 31 de enero: Moenia
- 1 de febrero: Paty Cantú y Mau y Ricky
- 3 de febrero: Banda Machos
- 4 de febrero: Zoé
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la manera en la que se realizará la entrega de boletos para los conciertos en el Foro Mazda que se espera sigan siendo totalmente gratuitos.
Palenque de la Feria de León
- 9 de enero: Alfredo Olivas
- 10 de enero: Gloria Trevi
- 11 de enero: Palomazo Norteño
- 16 de enero: Carlos Rivera
- 17 de enero: Julión Álvarez
- 18 de enero: Pancho Barraza
- 19 de enero: Banda Cuisillos
- 20 de enero: María José
- 21 de enero: Matute
- 22 y 23 de enero: Carin León
- 24 de enero: Emmanuel y Mijares
- 25 de enero: Conjunto Primavera
- 26 de enero: Yuridia
- 27 de enero: Juntos
- 29 de enero: Christian Nodal
- 30 y 31 de enero: Alejandro Fernández
- 1 de febrero: Banda MS
- 2 y 3 de febrero: Edén Muñoz
- 4 de febrero: Chuy Lizárraga
Te recomendamos que te mantengas al tanto de las redes sociales del evento y de adn Noticias, donde te mantendremos al tanto de todos los detalles del Palenque de la Feria de León 2026 y recuerda, ¡aparta la fecha!
