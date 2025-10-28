Mira a Los Caligaris, Gondwana y Los Estrambóticos gratis en el Festival Las Cuatro Casas

La celebración del Día de Muertos en Naucalpan, Estado de México (Edomex), será llevada al siguiente nivel con el nuevo Festival "Las Cuatro Casas", un evento gratuito en donde tendrán artistas del calibre de Los Caligaris y Los Estrambóticos.

Sin duda, este nuevo festival se ha robado los reflectores dentro de las actividades culturales que ofrecerá el Valle de México durante este Día de Muertos 2025, ya que ofrecer conciertos gratuitos es algo bastante peculiar para la fecha.

¿Cuándo y dónde será el festival "Las Cuatro Casas"?

Se trata de un evento que tendrá lugar en el Parque Naucalli el próximo domingo 2 de noviembre, coincidiendo a la perfección con el Día de Muertos. Las actividades comenzarán desde las 10 de la mañana y se extenderán durante todo el día.



Festival: Las Cuatro Casas

Día: 2 de noviembre

Hora: 10:00 am

Ubicación: Parque Naucalli

Habrá un escenario principal, en donde se presentarán los artistas, además de áreas culturales y ofrendas tradicionales, por lo que este festival pretende ser un lugar ideal para pasar el domingo y celebrar el Día de Muertos .

Cartelera completa del festival "Las Cuatro Casas"

Y sin duda, los artistas que se presentarán son algo de lo más peculiar, ya que tendremos rock, ska, punk e incluso reggae dando ritmo al parque Naucalli durante todo el día con:



Los Caligaris

Gondwana

Los Estrambóticos

Liran'Roll

Sekta Core

Nana Pancha

Rebel Cats

Elli Noise

Pedro y el Lobo

Ace Kool

Skiner

Toster

Kuro

Además de que en el anuncio señalaron que esperan un invitado sorpresa, cuyo nombre será revelado el mismo día del evento, por lo que ese es un motivo más para asistir al festival en Naucalpan , el cual promete ser un ambiente completamente familiar.

