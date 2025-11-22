¡Flow Fest 2025 ESTÁ ARDIENDO! Horarios actualizados, cómo llegar ahorita, objetos permitidos y dónde verlo GRATIS

El Flow Fest 2025 avanza con toda su fuerza este sábado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de fans del reggaetón, trap y fusiones urbanas llenan el recinto desde la 1:00 p.m. El festival, que continúa mañana domingo 23 de noviembre, se consolida como el evento urbano más grande de la CDMX. A las 19:00 horas, el ambiente está en su punto máximo con Lunay en curso, mientras El Alfa domina el Sprite Stage.

Este año, el Flow Fest destaca por más de 80 artistas y transmisiones gratuitas para quienes siguen el espectáculo desde casa. Las autoridades recomiendan llegar en transporte público por la saturación vial en la zona. La experiencia incluye 5 escenarios, revisiones estrictas, objetos permitidos específicos y actualizaciones constantes en redes oficiales.

¿Cómo llegar sin complicaciones al Flow Fest 2025?

El Autódromo es accesible por Metro y Metrobús. La Línea 9 ofrece estaciones cercanas como Velódromo y Ciudad Deportiva, mientras la Línea 2 del Metrobús facilita el arribo a pie. Ambas opciones operan hasta medianoche. Ir en auto es posible, aunque el estacionamiento es limitado y los alrededores presentan cierres intermitentes.

Para mañana domingo se prevé mayor carga vehicular, por lo que la recomendación es salir temprano.

Horarios de hoy: ¿Quién ya tocó y quién sigue?

El sábado avanza con actos fuertes en los escenarios principales. En el Coca-Cola Stage ya pasaron ADSO y Jory Boy; Lunay continúa y pronto suben Lenny Tavárez y Myke Towers. El cierre lo encabezan Wisin y Don Omar.

En el Sprite Stage, El Alfa domina el horario estelar antes de Jowell & Randy y Santa Fe Klan. Otros escenarios ofrecen propuestas como DJ Nelson y Easykid. La organización sugiere revisar la app oficial por cambios de último minuto.

Domingo 23: Los artistas que cerrarán el festival

El segundo día incluye ritmos frescos desde la tarde con Corina Smith, Mau y Ricky, Bad Gyal y Omar Courtz. La jornada culmina con Natanael Cano y J Balvin en el escenario principal.

El Sprite Stage recibe a Sech, Cris MJ y Young Miko como headliners urbanos. Los escenarios alternos refuerzan la diversidad con Deorro, Kid Keo y L-Gante.

Objetos permitidos y prohibidos

Para agilizar el acceso, la organización mantiene un filtro estricto en las entradas. No permiten cámaras profesionales, comida externa, cigarros, medicamentos sin receta, láseres, sombrillas o aerosoles.

Sí permiten power banks, termos vacíos, lentes, ponchos, maquillaje en polvo y banderas sin palo. Las bolsas deben ser transparentes o de tamaño reducido.

¿Dónde ver el Flow Fest gratis?

La transmisión oficial está disponible en Facebook, TikTok y YouTube del festival. Amazon Music, Twitch y Prime Video ofrecen shows selectos, incluidos Don Omar hoy y J Balvin mañana.

No todos los sets aparecen, aunque priorizan headliners como Natanael Cano y Young Miko.

