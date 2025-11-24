Todo sobre el concierto sinfónico de Demon Slayer en CDMX ¿Será gratis?
Tras el éxito de Dragon Ball, el concierto sinfónico de Kimetsu no Yaiba confirma su fecha en la CDMX; los boletos se podrán comprar en taquilla o en línea.
Después del éxito rotundo que tuvo el Dragon Ball Live Symphonic en el Auditorio Nacional, un nuevo anime llegará a las instalaciones y será ni más ni menos que Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba , serie que se ha coronado como el rey en las plataformas de streaming y en taquillas.
Los conciertos de Dragon Ball Live Symphonic y Pegasus Fantasy Symphonic demostraron el amor y fanatismos de los mexicanos para los clásicos del anime, pues muchas generaciones crecieron viendo estas fantásticas series.
¿Cuándo será el concierto sinfónico de Demon Slayer?
El concierto de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero de 2026, en punto de las 20:30 horas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, por lo que si eres fan de Tanjiro, Nezuko y Zenitsu no te puedes perder esta increíble presentación musical.
¿Cuál será el precio de los boletos?
El precio más bajo de los boletos es de casi 400 pesos, mientras que el más caro será de 2 mil 480 pesos. La distribución de costos será el siguiente:
- Preferente A: 2,000 pesos
- Preferente B: 1,840 pesos
- Preferente C: 1,640 pesos
- Preferente D: 1,640 pesos
- Luneta A: $1,480 pesos
- Luneta B: $1,380 pesos
- Luneta C: $1,230 pesos
- Balcón A: $1,350 pesos
- Balcón B: $1,230 pesos
- Balcón C: $1,230 pesos
- Primer piso A: $1,230 pesos
- Primer piso B: $1,140 pesos
- Primer piso C: $820 pesos
- Segundo piso A: $570 pesos
- Segundo piso B: $570 pesos
- Segundo piso C: $410 pesos
- Segundo piso D: $380 pesos
México aclama a Yuma Takahashi; estos fueron los mayores retos de Demon Slayer
En entrevista para adn40, Yuma Takahashi destacó el cálido recibimiento que tuvo por parte de los mexicanos y la aceptación del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.
Sin embargo, hay que recordar que en caso de que adquieran en la plataforma de Ticketmaster se aplicará cargos por el servicio. Además, debido a la gran demanda que se espera se recomienda comprar los boletos con anticipación.
